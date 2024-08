"Ich kann keinen Sex mehr haben, das ist ein Problem": Louis van Gaal spricht extrem offen über seine Krankheit

Angst vor dem Tod habe er eigentlich nie gehabt, meinte der Niederländer: "Prostatakrebs tötet einen nicht so schnell. Natürlich gibt es Menschen, die daran sterben, aber die meisten Menschen sterben an einer anderen Krankheit. Ich hatte nicht wirklich Angst, aber ich fand mein Leben nicht mehr so schön."

Van Gaal war zuletzt bis Ende 2022 Nationaltrainer seines Heimatlandes. Aktuell arbeitet er als Berater von Ajax Amsterdam. Von Juli 2009 bis April 2011 war er Coach des FC Bayern München.