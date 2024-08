LASK vs. RB Salzburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

In der Österreichischen Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, 17. August, zum Topduell zwischen dem Linzer ASK und Red Bull Salzburg. In der Raiffeisen Arena wird die Partie des 3. Spieltags um 19.30 Uhr angepfiffen.

Red Bull Salzburg steht nach zwei Auftaktsiegen an der Tabellenspitze. Der LASK steht bisher bei einem Sieg und einer Niederlage.