Größter Deal der Fußball-Geschichte? Saudi-Arabien lockt Vinícius Júnior

Vinícius Júnior von Real Madrid hat Begehrlichkeiten in Saudi-Arabien geweckt. Der ehemalige Meister der Saudi-Pro-League Al-Ahli bastelt an einem milliardenschweren Projekt, welches das Ziel hat, den 24-jährigen Offensivspieler in die Wüste zu locken. Ein entsprechender Bericht von The Athletic deckt sich mit SPOX-Informationen.