Fast 40 Millionen für 0 Einsätze! Die teuersten Spieler, die nie für den verkaufenden Klub gespielt haben

21,8 Millionen Euro: Roberto Inglese (von SSC Neapel zu Parma)

Der italienische Wandervogel Inglese kam 2017 in Neapel an, wurde in den folgenden Spielzeiten jedoch stets ausgeliehen - einmal an Chievo Verona, dann gleich zweimal an Parma, das ihn im September 2020 für 21,8 Millionen schließlich fest verpflichtete. Auch in Parma ging es für den heute 32-Jährigen zuerst mit einer Leihe zu Serie-C-Verein Lecco weiter. Seit Juli ist Inglese ohne Verein.