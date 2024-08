CR7-Wunsch? Zinédine Zidane wohl bei Saudi-Klub im Gespräch

Wird Zinédine Zidane bald Trainer in Saudi-Arabien? Wenn es nach Cristiano Ronaldo geht, könnte eine Reunion der beiden bald ein heißes Thema werden.

Wie die Marca berichtet, habe der Superstar auf Nachfrage gesagt, dass Zidane der ideale Kandidat sei. Für al-Nassr läuft es derzeit nicht optimal. Das Saudi-Super-Cup-Finale wurde mit 1:4 gegen Al-Hilal verloren und zum Auftakt in die neue Liga-Saison gab es ein 1:1 gegen Al Raed. Mit einem 4:1 gegen Al Feiha konnte man sich am Dienstag zumindest etwas rehabilitieren.

Dennoch steht Trainer Luis Castro in der Kritik. Dementsprechend dürften die noch leisen Zidane-Gerüchte nur der Auftakt sein.

Zidane wurde in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit einem Engagement in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Konkret wurde es allerdings nie. Mehrere Medien berichteten, dass der Franzose damit liebäugelt, eines Tages Didier Deschamps als französischen Nationaltrainer zu beerben.