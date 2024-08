Cristiano Ronaldo teilt gegen Kritiker aus und verteidigt schwache Ausbeute bei der EM: "Habe zwei Tore geschossen"

Ronaldo betonte in dieser Woche, seine Laufbahn in der Nationalmannschaft fortsetzen zu wollen. Aktuell steht er bei 212 Einsätzen. "Letzte Saison habe ich 60 Tore erzielt", stellte er klar. "Du wirst mich jetzt fragen, warum ich bei der EM nicht getroffen habe und was los war. Aber wo ist das Problem? Ich habe für Portugal 130 Treffer erzielt und bin der beste Torschütze der Länderspielgeschichte."