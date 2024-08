"Ich kann es beweisen": Cristiano Ronaldo stichelt wegen 1000-Tore-Marke

"Bald werde ich bei 900 Toren stehen und danach werde ich die 1000 in Angriff nehmen. Ich will das schaffen", sagte Ronaldo in einem Gespräch auf YouTube mit seinem ehemaligen Teamkollegen Rio Ferdinand.

Der Portugiese steht aktuell bei 899 Treffern, ist allerdings bereits 39 Jahre alt.

"Wenn ich verletzungsfrei bleibe, ist es möglich. Für mich sind 1000 Tore das Größte, was ich im Fußball erreichen kann", meinte CR7 und stichelte wegen der Pele-Marke: "Es gibt einen Unterschied: Von allen Toren, die ich geschossen habe, gibt es Videos. Ich kann sie beweisen."