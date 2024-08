Chaos in Portugal! Roger Schmidt bei Benfica unter Beschuss - Braga-Trainer nach 1. Spieltag gefeuert

Benfica unterlag am Sonntag mit Neuzugang Jan-Niklas Beste in der Startelf zum Auftakt beim FC Famalicao überraschend mit 0:2. Marcos Sorriso (12.) und Zaydou Youssouf (90.) trafen.

"Um ehrlich zu sein, habe ich im Moment keine Erklärung für das, was passiert ist. Zumal ich weiß, dass die Spieler ein gutes Spiel machen wollten. Es ist keine Frage der Einstellung", sagte Schmidt anschließend.

Benfica hat eine maue Saison hinter sich, landete in der Liga als Titelverteidiger mit zehn Punkten Rückstand auf Stadtrivale Sporting nur auf Rang zwei und scheiterte in der Champions League bereits in der Gruppenphase.

Der deutsche Trainer, der deshalb bereits zum Ende der vergangenen Saison in die Kritik geraten war, musste sich auch nach der Pleite bei Famalicao Tadel gefallen lassen.

"So viele Millionen, so wenig Fußball", meckerte die Zeitung A Bola. Und Record schrieb: "Schmidt hat noch viel Arbeit vor sich." Die mitgereisten Fans waren ebenfalls stinksauer und verabschiedeten die Spieler mit Beschimpfungen.

Am Samstag ist gegen Casa Pia Lissabon für Benfica ein Sieg fast schon Pflicht.