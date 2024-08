Der Serie-A-Klub sicherte sich zudem eine Kaufoption für den kroatischen Linksverteidiger. Diese soll bei acht Millionen Euro liegen.

Für die gleiche Summe war der 26-Jährige im vergangenen Sommer vom VfB zu Ajax gewechselt, wo Sosa noch bis 2028 unter Vertrag steht.

In der vergangenen Saison kam Sosa für die Niederländer in 25 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er fünf Assists verbuchte.