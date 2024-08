Im Frühjahr noch FC Bayern abgesagt - nun arbeitslos: Benfica Lissabon wirft Trainer Roger Schmidt raus

Benfica, in der vergangenen Saison mit zehn Punkten Rßückstand auf Erzrivale Sporting nur Zweiter geworden in der Liga Portugal, hat in den ersten vier Saisonspielen mit Schmidt sieben Punkte geholt.

Schmidt, der in seiner ersten Saison 2022/23 noch Meister geworden war, stand schon längere Zeit in der Kritik.

Dennoch sagte der 57-Jährige im Frühjahr dem FC Bayern München ab, als der sich noch auf einer zunehmend verzweifelter werdenden Suche nach einem Trainer befand. Den Job beim deutschen Rekordmeister erhiellt bekanntlich Vincent Kompany, Roger Schmidt ist ab sofort offen für neue Anfragen.