1. FC Heidenheim vs. BK Häcken heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Conference League Qualifikation im TV und Livestream?

Am heutigen Donnerstag geht es nicht nur in der Europa-League-, sondern auch in der Conference-League-Qualifikation so richtig zur Sache. Denn im Rahmen der Conference-League-Playoffs bestreitet der 1. FC Heidenheim heute sein Rückspiel gegen den BK Häcken. Die Partie in der Heidenheimer Voith-Arena geht um 20.30 Uhr los. Das Hinspiel gewann Heidenheim auswärts mit 2:1.