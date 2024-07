Von Klopp bis zur Meisterin der Crunch-Time: 10 Kandidaten, die England-Coach Southgate beerben könnten

© getty

EDDIE HOWE

Newcastle Uniteds Trainer Eddie Howe wäre aufgrund seiner taktischen Flexibilität ein guter Kandidat für den Job und ist wahrscheinlich der am besten bewertete englische Coach, nachdem er die Magpies gleich in seiner ersten vollen Saison in die Champions League führte.

Es bleibt abzuwarten, wie sicher seine Position ist, nachdem seine Verbündeten Amanda Staveley und Mehrdad Ghodoussi den St. James' Park verlassen haben. Wenn er ihnen folgt, hat er gute Chancen, der nächste England-Trainer zu werden.