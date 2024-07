Lionel Messi verpasst All Star Game der MLS

Messi hätte im Lower.com Field von Columbus sein All-Star-Debüt geben sollen. Der Superstar hat in seinen ersten zwölf Ligaspielen für Inter Miami zwölf Tore erzielt und 13 weitere vorbereitet - so schnell kam nie zuvor ein Profi in der MLS auf 25 Torbeteiligungen.

Messi hatte sich beim 1:0 n.V. mit Argentinien über Kolumbien im Copa-Endspiel ohne Gegnereinwirkung am rechten Knöchel verletzt. Seinem Klub fehlte er bereits in den vergangenen beiden Spielen gegen Toronto (3:1) und Chicago (2:1) in der vergangenen Woche. Miami liegt in der MLS nach 25 Spielen mit 16 Siegen und vier Niederlagen auf Rang eins der Eastern Conference.