Transfers und Gerüchte - "Bis zum 20. Juli ist noch Zeit": Dani Olmo macht Tür für Wechsel auf

DANI OLMO

Dani Olmo von RB Leipzig hat über seine Zukunft gesprochen. Bei den Sachsen besitzt der 26-Jährige nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro, die am 20. Juli ausläuft.

"Klausel bis zum 20. Juli? Ja, wenn die Vereine mich wollen, wissen sie, was sie tun können. Bis zum 20. Juli ist noch Zeit für die Klausel, sonst werden es danach schwierige Verhandlungen. Ich stehe in Leipzig unter Vertrag und will Titel gewinnen", sagte der Spanier dem Radiosender Cadena SER.