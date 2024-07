Ivan Rakitic verlässt die Saudi Pro League nach wenigen Monaten und kehrt nach Europa zurück

Für Al-Shabab absolvierte der Vize-Weltmeister von 2018 nur acht Spiele, in denen ihm ein Tor und ein Assist gelangen.

Rakitic, der in der Bundesliga einst für Schalke 04 auflief, erlebte seine erfolgreichste Zeit in Spanien, wo er unter anderem für den FC Barcelona auflief und zwei Engagements beim FC Sevilla hatte. Der Mittelfeldmann gewann unter anderem die Champions League, zwei Titel in der Europa League und viermal die Meisterschaft in LaLiga.