Auf Transferliste gesetzt, Training im B-Team: Borna Sosa soll Ajax wohl verlassen

So konnte Sosa bei Ajax kaum überzeugen, war häufig nur Ergänzungsspieler. In der Eredivisie kam er auf 16 Einsätze, in denen ihm immerhin vier Assists gelangen. Allerdings konnte sich Sosa beispielsweise nicht für einen Stammplatz in der kroatischen Nationalmannschaft empfehlen, bei der EM in Deutschland kam er lediglich zu einem Kurzeinsatz.

Sosa hat bei Ajax noch einen langfristigen Vertrag, der bis 2028 datiert ist. Um ihn verkaufen zu können, dürfte der Traditionsklub aus Amsterdam aber auch Ablösesummen akzeptieren, die nicht ganz den Erwartungen entsprechen.

Gerüchte über möglicherweise interessierte Vereine gibt es aktuell jedoch kaum. Borussia Dortmund wurde aber in jüngerer Vergangenheit schon mal mit Sosa in Verbindung gebracht.