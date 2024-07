71 Millionen Euro Ablöse! Manchester City hat wohl schon Ersatz für Kevin De Bruyne im Visier

Eze spielt indes seit 2020 bei Crystal Palace und hat sich bei dem englischen Erstligisten vor allem in jüngerer Vergangenheit extrem gut entwickelt.

Vergangene Saison kam der 26-Jährige in 27 Premier-League-Einsätzen auf elf Tore und vier Assists. Als Belohnung für seine starken Leistungen wurde Eze in Englands EM-Kader berufen, insgesamt lief er bisher siebenmal für die Three Lions auf.