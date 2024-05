64 Millionen Euro gekostet und fast nie in der Startelf: Das waren die größten Transfer-Flops der Saison 2023/24

© getty

Leonardo Bonucci - Union Berlin (ablösefrei)

Nach seinem Aus bei Juventus Turin im vergangenen Sommer schien Leonardo Bonucci der Transfercoup des Sensations-Champions-League-Teilnehmers zu sein - und das trotz seiner 36 Jahre.

Doch alles kam anders. Bonucci schlitterte, ohne dabei überzeugen zu können, mit den Berlinern in die Krise. Im Januar verließ die Juve-Legende die Bundesliga auch schon wieder, um sich Fenerbahce anzuschließen. In Istanbul absolvierte er am Sonntag das letzte Pflichtspiel seiner aktiven Karriere, wie er am Abend zuvor über die Sozialen Medien verkündet hatte.

Eingewechselt nach einer guten Stunde holte sich der beinharte Innenverteidiger in der Nachspielzeit bei einer 6:0-Führung Feners seine letzte Gelbe Karte.