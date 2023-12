Lionel Messis Argentinien-Trikots von der WM für 7,1 Millionen Euro versteigert

Die "Match worn"-Trikots des argentinischen Weltmeisters sind für eine schwindelerregende Summe unter den Hammer gekommen.

Sechs Trikots, die Lionel Messi während der Weltmeisterschaft 2022 in Katar in sieben Spielen getragen hat, sind für umgerechnet 7,1 Millionen Euro versteigert worden. Jedes vom berühmten Londoner Auktionshaus Sotheby's versteigerte Trikot war dem erfolgreichen unbekannten Bieter also im Schnitt mehr als eine Million Euro wert.

Den Rekord für das teuerste Sport-Trikot hält damit jedoch weiterhin ein Athlet aus einer anderen Sportart: Das Shirt des Basketballers Michael Jordan, das er während der NBA-Finals 1998 trug, wechselte einst für umgerechnet rund 9,2 Millionen Euro den Besitzer.

Maradona hält immer noch den Fußball-Rekord

Und auch im Fußball gab es bereits ein Trikot, das für mehr Geld versteigert wurde als die insgesamt sechs Stück von Messi. Ausgerechnet das Trikot von Diego Armando Maradona, das dieser beim WM-Triumph 1986 für Argentinien getragen hatte, war einem Bieter umgerechnet 8,3 Millionen Euro wert.

Inter Miami befindet sich in der Winterpause, der Argentinier genießt aktuell eine kleine Auszeit.

Alle Augen werden bald jedoch auf das Duell gegen Cristiano Ronaldo und Al-Nassr in der Vorbereitung gerichtet sein. Am 1. Februar 2024 wird das möglicherweise letzte Aufeinandertreffen der beiden besten Fußballspieler der vergangenen 20 Jahre stattfinden.