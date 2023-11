Erling Haaland: Beraterin nimmt Stellung zu Gerüchten um Real Madrid

Erling Haalands Beraterin Rafaela Pimenta sich zurückhaltend zu den Spekulationen geäußert, der Starstürmer Manchester Citys habe eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2027 gültigen Vertrag.

Angeblich gilt diese für Klubs aus dem Ausland und die darin festgeschriebene Ablöse soll bei 200 Millionen Euro liegen. Dies führte in der Vergangenheit zu Gerüchten, Haaland könnte zum spanischen Rekordmeister Real Madrid wechseln.

Pimenta stellte zunächst bei Relevo klar: "Kenntnis von Erlings Vertrag haben Manchester City, sein Vater, er selbst und ich."

Dann führte sie aus: "Erling ist der Herr seines eigenen Schicksals. Das gilt nicht nur für den Moment, sondern für sein ganzes Leben und zu 100 Prozent. Es geht um Balance. Wir, der Verein und der Spieler - wir sitzen alle im selben Boot. Über manche Dinge wird gesprochen und so entschieden, dass alle einverstanden ist."

Es sei daher nicht richtig, dass Haaland mache, "was er wolle". Vielmehr habe auch der ehemalige BVB-Stürmer das große Ganze bei seiner Zukunftsplanung im Blick, so Pimenta: "Erling wird immer tun, was für ihn und seinen Klub Manchester City am besten ist. Er ist nicht einer dieser Spieler, die sagen: 'Ich haue ab, tschüss, der Rest interessiert mich nicht.'" Respekt stehe an erster Stelle, so die Beraterin.

Haaland wurde bereits vor seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu ManCity im Sommer 2022 mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Damals entschied sich der 24-Jährige aber für einen Transfer in die Premier League.

Die Spekulationen nehmen nun wieder Fahrt auf, da der lange als Reals Wunschkandidat für den Sturm geltenden Kylian Mbappé wohl nicht nach Madrid wechselt. Laut eines Berichts der As habe man sich gegen einen Transfer des Franzosen 2024 entschieden und man glaube in der Chefetage des Vereins, dass Haaland besser in die Mannschaft passe.

Haaland wechselte 2017 von seinem Jugendklub Bryne zu Molde FK, wo er seinen Durchbruch schaffte. Anfang 2019 holte ihn Red Bull Salzburg für acht Millionen Euro nach Österreich.

Dem BVB war er ein Jahr später bereits 20 Millionen Euro Ablöse wert. 2022 folgte der Schritt zu Manchester City, die Skyblues überwiesen die fixe Ablösesumme von 60 Millionen Euro an die Schwarzgelben.