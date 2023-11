Schweden blamiert sich in der EM-Quali bis auf die Knochen: "Die Spieler sollten sich schämen"

Schweden hat sich am Donnerstag in der EM-Qualifikation bei der 0:3-Niederlage in Aserbaidschan bis auf die Knochen blamiert. Anschließend fand nicht zur Nationaltrainer Janne Andersson deutliche Worte.

"Die Spieler sollten sich schämen", sagte Coach Andersson über die Vorstellung in Aserbaidschan.

Die Tre Kronor hatte sich zuvor quasi kampflos ergeben. Emin Makhmudov (3.) und Renat Dadashov (6.) brachten die Gastgeber früh auf Kurs. Kurz vor Schluss traf erneut Makhmudov (89.) von der Mittellinie zum Endstand, obwohl Schweden ab der 57. Minute nach einer Roten Karte für Bahlul Mustafazada in Überzahl spielte.

"Ich habe mich noch nie so geschämt", titelte Simon Bank, Journalist bei der schwedischen Boulevardzeitung Aftonbladet, über seinem Kommentar zum Spiel.

"Das war eines der schlechtesten Länderspiele überhaupt", meinte auch RB Leipzigs Emil Forsberg: "Wir haben überhaupt keinen Druck gemacht. Das war einfach viel zu schlecht."

Da spielte es auch kaum mehr eine Rolle, dass die Partie sportlich ohne Bedeutung war. Schweden hat in Gruppe F nach sieben Spielen lediglich sieben Punkte auf dem Konto und wird beim Turnier in Deutschland nicht dabei sein. Der Rückstand auf Österreich (19) und Belgien (17) beträgt zehn beziehungsweise zwölf Zähler.