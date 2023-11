Carlo Ancelotti watscht Gerard Pique ab: "Er lebt in seiner eigenen Welt"

Carlo Ancelotti hat Gerard Pique widersprochen. Der langjährige Barça-Verteidiger hatte behauptet, der letzte Gewinn der Champions League des Erzrivalen Real Madrid werde in der Erinnerung der Öffentlichkeit schnell verblassen. Das wollte der Coach der Königlichen so nicht stehen lassen.

Ancelotti sagte in Richtung des ehemaligen spanischen Nationalspielers: "Piqué lebt in seiner eigenen Welt und das ist sicher nicht die von Real Madrid. Ich kann versichern, dass es da draußen nicht einen Real-Fan gibt, der den 14. Europapokal vergisst. Dieser Champions-League-Titel bleibt auf ewig in Erinnerung."

Bei RAC1 hatte Pique über den Barca-Triumph 2015 und Reals Titelgewinn in der Königsklasse 2022 gesprochen und gemeint: "Real Madrid hat 13- oder 14-mal die Champions League gewonnen. Wenn wir sie gewinnen, erinnert man sich für immer daran. (…) Beim letzten Mal, als sie die Champions League gewonnen haben, war das ein Wunder, denn sie waren weder in den Runden zuvor noch im Finale überlegen. Niemand wird sich daran erinnern."

Real Madrid empfängt am Samstag in LaLiga den FC Valencia.

