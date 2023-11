Schläge und Tritte! Wilde Szenen mit Flitzer und Mohamed Salah

Schrecksekunde für Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool: Beim 2:0-Sieg von Ägypten in der WM-Qualifikation in Sierra Leone stürmten Flitzer auf ihn zu, ehe Sicherheitskräfte die Situation entschärften.

Gleich mehrere Fans liefen in der 89. Minute auf das Spielfeld, Salah war ihr offensichtliches Ziel. Der Star der Ägypter wurde von Mannschaftskameraden und Sicherheitspersonal geschützt.

Zwischen den Sicherheitskräften und den Fans kam es zu handfesten Auseinandersetzungen inklusive Schlägen und Tritten, ehe sich die Lage beruhigte.

Ägypten trat im Rahmen der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Sierra Leone an. Salahs Team gewann mit 2:0 dank eines Doppelpacks von Stürmer Trezeguet. Damit belegen die Pharaonen in der Qualifikationsgruppe A den ersten Platz. Sie haben nach zwei Spielen die makellose Bilanz von sechs Zählern.

Für Ägypten ist das Länderspieljahr mit dem Auswärtssieg beendet. Salah kehrt nun zum FC Liverpool zurück. Am Samstag steht für die Reds der Kracher in der Premier League gegen Triple-Sieger Manchester City auf dem Programm.