Neuer Trainer für Karim Benzema: Marcelo Gallardo wohl neuer Coach bei Al-Ittihad

Nach Informationen von TyC Sports wird Marcelo Gallardo in den Nahen Osten gehen und dort Al-Ittihad in der saudischen Profiliga trainieren.

Gallardo wird bei dem Verein einen Vertrag bis Juni 2025 unterschreiben. Es besteht außerdem noch die Option, den Vertrag um weitere zwei Jahre bis 2027 zu verlängern.

Der vorherige Trainer Nuno Espirito Santo wurde entlassen, nachdem er nach der 0:2-Niederlage in der AFC Champions League gegen den irakischen Klub Al-Quwa Al-Jawiya in eine hitzige Auseinandersetzung mit Benzema verwickelt gewesen sein soll.

Lopetegui will lieber nach England

Der saudische Meister hatte den ehemaligen spanischen Nationaltrainer und Ex-Trainer von Real Madrid, Julen Lopetegui, als Nachfolger des Portugiesen ins Auge gefasst, doch dieser lehnte das Angebot ab, da er wohl in die Premier League zurückkehren möchte.

© getty

Gallardo wird oft als der beste Trainer in der Geschichte von River Plate angesehen. In seiner neunjährigen Amtszeit bei dem argentinischen Verein gewann er 14 Titel, darunter zwei Copa Libertadores, von denen er eine durch einen Sieg über den Erzrivalen Boca Juniors holte. Außerdem führte er River Plate bis ins Finale der FIFA Klub-WM, in dem man jedoch 2015 gegen Barcelona verlor.

Gallardos erstes Spiel als Trainer von Al-Ittihad wird voraussichtlich am 24. November im Abdullah-Al-Dabil-Stadion in der saudischen Profiliga gegen das Team von Al-Ettifaq von Cheftrainer Steven Gerrard stattfinden. Seine Aufgabe wird nicht leicht sein, da Ittihad nach dem 13. Spieltag mit zehn Punkten Rückstand auf Al-Hilal nur auf dem fünften Platz liegt.