Kevin de Bruyne nach Saudi-Arabien? Zweitligist Al-Qadsiah plant wohl Hammertransfer von Manchester-City-Star

Kommt es zu einem absoluten Hammertransfer von Kevin de Bruyne? Laut der saudi-arabischen Tageszeitung Asharq al-Awsat will der Zweitligist Al-Qadsiah Kevin de Bruyne von Manchester City in den Mittleren Osten locken.

Der Belgier, der momentan mit einer schweren Muskelverletzung ausfällt, steht bei den Skyblues noch bis 2025 unter Vertrag. Unter City-Cheftrainer Pep Guardiola ist der 32-Jährige absoluter Leistungsträger.

Doch nun will Al-Qadsiah zuschlagen. Klingt zunächst unrealistisch, aber: Der Ölkonzern Aramco übernahm Al-Qadsiah und will den Verein in Saudi-Arabien etablieren. In der Yelo League ist Qadsiah ganz vorne mit dabei, dem Bericht nach kann sich KDB einen Wechsel nur bei einem Aufstieg des aktuellen Tabellendritten vorstellen.

De Bruyne läuft seit 2015 für die Skyblues auf, in dieser Saison kommt der 99-fache belgische Nationalspieler verletzungsbedingt nur auf zwei Spiele.