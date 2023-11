EM-Qualifikation: Spiel zwischen Bulgarien und Ungarn findet in Sofia statt

Die als "Hochrisikospiel" eingestufte EM-Qualifikationspartie zwischen Bulgarien und Ungarn wird am Donnerstag (18.00 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Sofia ausgetragen. Das gab die UEFA am Dienstag bekannt.

Eigentlich sollte das Spiel in Plowdiw über die Bühne gehen - auch dort ohne Zuschauer. Die Behörden der Stadt im Süden Bulgariens zogen ihre Einwilligung zur Austragung der Begegnung aber am Montag zurück. Ausschlaggebend dafür waren offenbar die erwartenden Krawalle gewaltbereiter Hooligans.

Neuer Spielort ist das Wassil-Lewski-Nationalstadion in der Hauptstadt. Laut UEFA habe sie die "notwendigen Garantien der zuständigen lokalen Behörden und der Stadionverwaltung" eingeholt.