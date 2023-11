Eden Hazard wollte trotz Mega-Gehalt nicht nach Saudi-Arabien - Karriereende statt eine Million Euro pro Woche

Der frühere Chelsea-Star John Obi Mikel hat verraten, dass sein ehemaliger Teamkollege Eden Hazard extrem lukrative Angebote aus Saudi-Arabien abgelehnt hat. Stattdessen beendete Hazard im Oktober seine Karriere.

In dem Format Vibe with Five von Manchester-United-Legende Rio Ferdinand verriet Mikel, dass er vor kurzem mit Hazard gesprochen habe.

"Soll ich nach Saudi-Arabien gehen, wo ich eine Million pro Woche bekomme? Und dann?", habe Hazard gefragt. Laut Mikel hatte der 32-jährige Belgier zwei oder drei Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen, nachdem er Real Madrid im Sommer verlassen hatte und ablösefrei zu haben gewesen wäre.

Mikel fuhr fort: "Er sagte: 'Mikel, ich habe viel Geld. Du weißt, wie ich mein Leben lebe. Ich gebe nicht so viel Geld aus. Und ich habe genug Geld, um mit meiner Familie gut zu leben und meine Kinder groß zu ziehen'."

Eden Hazard hatte im Oktober 2023 sein Karriereende verkündet

Hazard hatte Chelsea 2019 nach sieben Jahren verlassen und war für 115 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt.

Bei den Königlichen konnte der Offensivspieler die Erwartungen aber nie erfüllen. Auch wegen ständiger Verletzungsprobleme kam Hazard nie so wirklich in Madrid an.

In vier Jahren gelangen ihm lediglich sieben Tore für Real, nur 76-mal lief er insgesamt für den spanischen Topklub auf. Im vergangenen Sommer wurde Hazards Vertrag dann vorzeitig aufgelöst.

Danach gab es viele Spekulationen über mögliche neue Klubs für Hazard, ehe er im Oktober schließlich sein Karriereende verkündete. "Man muss auf sich selbst hören und zum richtigen Zeitpunkt aufhören. Nach 16 Jahren und mehr als 700 Spielen habe ich beschlossen, meine Karriere als Profifußballer zu beenden", schrieb der 126-fache belgische Nationalspieler bei Instagram und fügte an: "Ich habe meinen Traum gelebt, ich habe auf vielen Plätzen der Welt gespielt und Spaß gehabt."