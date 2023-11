Atlético-Trainer Diego Simeone: "Álvaro Morata ist auf Augenhöhe mit Erling Haaland"

Diego Simeone, der argentinische Trainer von Atlético Madrid, hat seinen formstarken Stürmer Álvaro Morata mit Manchester Citys Erling Haaland verglichen und behauptet, der Spanier sei dem Norweger statistisch gesehen ebenbürtig.

Im Gegensatz zu Simeones Behauptung liegt Haaland in der Saison 2023/24 bisher sowohl bei den Toren als auch bei den Vorlagen vor Morata. Während der City-Star in 18 Spielen in allen Wettbewerben 17 Tore erzielte und vier Assists beisteuerte, konnte Morata in 15 Einsätzen 12 Tore und drei Vorlagen sammeln.

Simeone: "Kann man sicherlich vergleichen"

Im Podcast von Manu Carreno, El Larguero, sagte Simeone: "Álvaro Morata ist auf Augenhöhe mit Erling Haaland. In Bezug auf seine Tore und seine Zahlen kann man ihn sicherlich mit ihm vergleichen."

Beide Stürmer werden in der Länderspielpause für ihre jeweiligen Nationalmannschaften im Einsatz sein. Während Spanien am 16. November gegen Zypern antritt, trifft Norwegen am selben Tag in der Qualifikation zur Euro 2024 auf die Färöer.