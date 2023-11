Dayot Upamecano vom FC Bayern München schwärmt von Frankreichs Überflieger Warren Zaïre-Emery: "Das ist unglaublich"

Beim Spiel in der EM-Qualifikation am Samstag zwischen Frankreich und Gibraltar (20.45 Uhr) könnte Warren Zaïre-Emery von Paris Saint-Germain Geschichte schreiben. Dayot Upamecano vom FC Bayern lobt den 17-Jährigen.

"Er ist ein sehr bodenständiger Spieler, der schon über 40 Spiele für Paris absolviert hat. In seinem Alter ist das unglaublich", sagte Upamecano bei einer Pressekonferenz: "Er muss in Paris so bleiben, wie er ist, dann läuft es von ganz alleine."

Zaïre-Emery wurde von Nationaltrainer Didier Deschamps erstmals in der Kader der Equipe Tricolore berufen. Sollte der Mittelfeldspieler tatsächlich eingesetzt werden, würde er Eduardo Camavinga (Real Madrid) als jüngsten Nationalspieler Frankreichs der Nachkriegszeit ablösen.

Der Youngster ist ein echtes Eigengewächs. Bereits 2014 wechselte er von FCM Aubervilliers in die Jugend des Hauptstadtklubs.

Zaïre-Emery wurde erstmals in der vergangenen Saison vom mittlerweile entlassenen Trainer Christophe Galtier bei den Profis eingesetzt. Und auch Galtiers Nachfolger Luis Enrique setzt auf ihn.

Insgesamt absolvierte er bereits 46 Pflichtspiele für PSG, in denen Zaïre-Emery vier Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete.