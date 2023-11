Alexis Sánchez enthüllt schockierende Zustände bei chilenischer Nationalmannschaft: "Unsere Exkremente kamen aus dem Abfluss"

Offensivstar Alexis Sánchez hat erschreckende Einblicke in den Zustand der Räumlichkeiten gegeben, die er und seine Teamkollegen bei der chilenischen Nationalmannschaft nutzen müssen.

"In Juan Pinto Duran (Trainingszentrum der chilenischen Nationalmannschaft, d. Red.) gibt es drei Duschen und die funktionieren nicht. Man muss warten, bis der jeweils andere fertig ist, um zu duschen", sagte Sanchez gegenüber Reportern und führte aus: "Im Stadion von Colo Colo (Topklub aus Chile, d. Red.), war ich gerade beim Dehnen, als unsere Exkremente aus dem Abfluss in der Dusche kamen. Da fragt man sich schon, ob man hier wirklich bei einer Nationalmannschaft ist."

Neben den infrastrukturellen Problemen läuft es für Chile aktuell auch sportlich nicht sonderlich rund.

In der Qualifikation zur WM 2026 haben Sánchez und Co. bislang erst eines von fünf Spielen gewonnen. Mit fünf Punkten steht Chile derzeit auf Platz acht, der nicht zur Teilnahme an der kommenden Weltmeisterschaft berechtigen würde.

Das nächste wichtige Qualifikationsspiel steht nun am Dienstag in Ecuador an.

Sánchez spielt seit vergangenen Sommer wieder für Inter Mailand, hat dort einen Vertrag bis nach Ablauf dieser Saison. Bisher hat der 34-Jährige in der laufenden Spielzeit neun Einsätze absolviert, in denen ihm ein Tor gelang.

Für Chile hat Sánchez bislang 155 Länderspiele (51 Tore) bestritten. In der laufenden WM-Quali kam er in vier von fünf Partien zum Einsatz.