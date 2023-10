Neymar-Verletzung kommt FIFA teuer zu stehen: Millionenzahlung an Al-Hilal

Die schwere Verletzung von Neymar wird die FIFA teuer zu stehen kommen. Der Offensivspieler von Al-Hilal hatte sich unter der Woche im WM-Qualifikationsspiel mit Brasilien gegen Uruguay (0:2) einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen.

Da sich Neymar während einer Abstellungsperiode verletzte, muss die FIFA nun eine Kompensation an dessen Verein zahlen. Das besagen die Regularien des Weltverbandes.

Die FIFA muss den Klubs demnach eine tägliche Rate überweisen, sollte ein Spieler länger als 28 Tage ausfallen. Die Zahlungen erstrecken sich dann auf maximal ein Jahr und bis zu einem Maximum von rund 7,5 Millionen Euro.

Da Neymar Al-Hilal in seiner Ausfallzeit von wohl mindestens sechs Monaten aufgrund seines hohen Gehalts deutlich mehr als das Maximum der Kompensation kosten wird, muss die FIFA dem saudi-arabischen Erstligisten also die volle Summe von rund 7,5 Millionen Euro zahlen.

Neymar war im Sommer für 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal gewechselt. In den ersten Wochen nach seiner Ankunft fiel der 31-Jährige jedoch wegen muskulärer Probleme aus.

So hat Neymar bis dato lediglich fünf Pflichtspiele für seinen neuen Klub absolviert. In diesen gelangen ihm ein Tor und drei Vorlagen.

Neymars Vertrag in Saudi-Arabien ist bis 2025 datiert. Angeblich will er dann zu seinem Heimatklub Santos nach Brasilien zurückkehren und sich für sein großes Ziel, die Teilnahme an der WM 2026, in Top-Form bringen.