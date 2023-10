PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Conference League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt ist heute zu Gast bei PAOK Thessaloniki. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Duells und wie Ihr die Conference League heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga nicht den erwünschten Start erwischt mit sieben Punkten nach sechs Spieltagen, in der Conference League ließ die SGE bisher jedoch keinen Punkt liegen. Am 1. Spieltag setzten sich die Hessen mit 2:1 gegen Aberdeen durch.

Für PAOK Thessaloniki läuft es besser in der heimischen Liga, die Griechen stehen auf dem zweiten Platz der Super League vor Panathinaikos und hinter Olympiakos. PAOK hat 13 Punkte auf dem Konto nach sechs Spieltagen.

Das heutige Duell der Conference League am 5. Oktober wird um 21 Uhr im Stadio Toumbas in Thessaloniki angepfiffen.

PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Wo läuft Conference League heute live im Free-TV?

Tolle Nachricht für alle Fans der SGE! PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt wird heute live im Free-TV übertragen. RTL zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge.

PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Wo läuft Conference League heute im Livestream?

Der Free-TV-Sender RTL bietet die Übertragung von PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt heute auch im Livestream an bei RTL+ an. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Conference League im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder wollt, sind die SPOX-Liveticker die perfekte Anlaufstelle für Euch! Mit dem Ticker bekommt Ihr im Minutentakt die wichtigsten Updates zum Spielgeschehen in Thessaloniki. Ihr verpasst damit keine taktische Anpassung, keine Torchance, keine gelbe Karte und natürlich keinen Treffer!

PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Conference League im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt

PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Europa Conference League

Europa Conference League Spieltag: 2

2 Datum: 4. Oktober 2023

4. Oktober 2023 Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stadio Toumbas in Thessaloniki

Stadio Toumbas in Thessaloniki TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Conference League: Die Tabelle in Gruppe G am 2. Spieltag

Eintracht Frankfurt war am 1. Spieltag der jungen Conference-League-Saison erfolgreich mit 2:1 gegen Aberdeen und steht damit auf dem zweiten Platz der Gruppe G. Vor der SGE steht PAOK nach einem 3:2-Triumph gegen HJK.