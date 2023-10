Lionel Messi schlägt Cristiano Ronaldo deutlich: Fußballer mit dem größten Marketing-Potenzial

Neue Daten zeigen, welche Spieler die größte kommerzielle Anziehungskraft bei Männern und Frauen haben. Die Platzierungen von Erling Haaland und Cristiano Ronaldo überraschen dabei.

Fußball ist heute (leider) mehr denn je ein Geschäft - und das gilt auch für die einzelnen Spieler. Es werden lukrative Verträge angeboten, Marken buhlen auf Schritt und Tritt um Aufmerksamkeit, sobald man einen gewissen Status erreicht hat. Doch wer sind die vermarktungsstärksten Spieler im Männer- und Frauenfußball? Das Sportbusiness-Medienunternehmen SportsPro hat die Zahlen ausgewertet und "eine fortschrittliche wissenschaftliche Methode angewandt, die über Kennzahlen hinausgeht, um zu messen, welche Sportstars heute den größten Wert für Marken bieten". Mithilfe umfangreicher Datenanalysen, Social-Media-Monitoring, wirtschaftlicher Bewertungen und qualitativer Forschung wurde eine Liste der 50 vermarktungsstärksten Athleten im Jahr 2023 erstellt. 22 dieser Sportlerinnen und Sportler kommen aus dem Fußball - wir zeigen sie.

© getty Sam Kerr - 71,5/100 Die Nike-Sportlerin Kerr ist beliebt und spielt für den englischen Meister Chelsea. Der australische Superstar ist eines der Gesichter von EA FC 24 und rangiert in der Gesamtliste auf Platz 47.

© getty Mapi Leon - 71,6/100 Barcelonas Verteidigerin ist zu einer Kultfigur im Frauenfußball geworden. Es hilft ihr, dass sie eine der besten Spielerinnen der Branche ist. Die adidas-Athletin steht in der Gesamtrangliste auf Platz 46.

© imago images Marcus Rashford - 73,82/100 Rashford ist sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon zu einem Vorbild geworden - dank seiner Tore für Manchester United und seines persönlichen Einsatzes für kostenlose Schulmahlzeiten für unterprivilegierte Kinder in Großbritannien. Der Stürmer trägt Nike und hat in der Vergangenheit mit Unternehmen wie Burberry zusammengearbeitet. In der Gesamtliste steht er auf Platz 40.

© getty Mohamed Salah - 73,88/100 Salah ist der bekannteste arabische Spieler der Welt und war das Gesicht zahlreicher Kampagnen in seinem Heimatland Ägypten, wo er ein echter Superstar ist. Seine Popularität im europäischen Fußball ist ebenfalls groß. In der Gesamtrangliste steht er auf Platz 39, unter den Fußballern auf Rang 19.

© Getty Heung-min Son - 75,45/100 Ein weiterer Superstar in seinem Heimatland und auf dem gesamten asiatischen Kontinent ist Tottenham-Liebling Son. Dieser ist das Gesicht zahlreicher Marken wie Samsung, Pepsi und Calvin Klein. Sein knabenhaftes Aussehen hilft ihm dabei, aber auch auf dem Spielfeld ist er ein Star.

© getty Thiago Silva - 75,55/100 Der Brasilianer scheint das Rampenlicht nicht zu mögen, aber seine Popularität in seinem Heimatland und seine Verehrung im gesamten Sport machen ihn gut vermarktbar. Er ist Puma-Sportler und Partner des Sporttechnologieunternehmens CTN.

© getty Erling Haaland - 75,94/100 Es mag überraschen, dass Haaland in der Hauptliste nur auf Platz 33 zu finden ist, aber man darf nicht vergessen, dass seine Karriere erst vor wenigen Jahren begonnen hat. Der 23-jährige Stürmer von Manchester City ist ein Nike-Sportler und eines der Hauptgesichter des neuen EA-FC-Spiels.

© getty Luis Suárez - 75,95/100 Der Veteran ist ein weiterer überraschender Name in den Top 50. Er verdrängt mehrere andere Top-Spieler. Der 36-jährige Puma-Athlet spielt derzeit bei Grêmio in Brasilien und nähert sich dem Ende seiner großartigen Karriere.

© Getty Neymar - 76,23/100 Neymar ist eine Legende des brasilianischen Fußballs und hat zahlreiche Sponsoren und Werbepartner. Er ist das Gesicht von Puma und repräsentiert außerdem Qatar Airways und Red Bull. Das reicht allerdings nur für den 31. Platz in der Gesamtliste.

© getty Cristiano Ronaldo - 78,26/100 Man hätte erwartet, dass der Superstar auf dieser Liste weiter oben steht, vor allem angesichts seines umfangreichen Portfolios an Werbeverträgen mit Unternehmen wie Nike, Herbalife und Binance. Den Daten von SportsPro zufolge rangiert er jedoch nur auf Platz 27 der Top 50.

© getty Bukayo Saka - 78,56/100 Der mitunter jüngste Spieler auf dieser Liste und New-Balance-Sportler hat bereits einen Signature-Schuh erhalten und besitzt außerdem Verträge mit Amazon Prime, Beats by Dre und Call of Duty. Er steht auf Platz 26 der Gesamtwertung und wird sich in den kommenden Jahren sicher noch verbessern.

© getty Alexia Putellas - 78,94/100 Putellas ist einer der größten Namen im Frauenfußball und es ist keine Überraschung, dass die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin unter den Top 50 zu finden ist. Der Star aus Barcelona, der auf Platz 24 der Rangliste steht, hat mit dem Autohersteller Cupra zusammengearbeitet und ist unter anderem Frontfrau bei EA FC 24.

© getty Beth Mead - 79,15/100 Beth Mead ist nach der triumphalen EURO 2022 Englands ein aufsteigender Star, obwohl eine Knie-Verletzung die Nike-Athletin lange außer Gefecht gesetzt hat.

© getty Harry Kane - 79,34/100 Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist einer der größten Namen im Weltfußball. Der neue Star-Stürmer des FC Bayern München hat gerade einen bahnbrechenden Schuhvertrag mit dem Skechers abgeschlossen und arbeitet außerdem mit EA Sports und Gatorade zusammen. In der Gesamtrangliste steht er auf Platz 22.

© imago images Alphonso Davies - 79,98/100 Der kanadische Nationalspieler und Bayern-Verteidiger schafft es unter die Top 20. Davies ist auf und neben dem Spielfeld beliebt, da er den Fans per Stream Einblicke in seinen Alltag gewährt. Als Nike-Sportler ist Davies ein weiterer Star von EA Sports.

© getty Leah Williamson - 81,63/100 Auf Platz 17 der Gesamtwertung findet sich Arsenal- und England-Star Williamson. Wie Mead hat sie eine lange Zeit mit Verletzungen hinter sich. Aber ihre Marke war noch nie so stark wie jetzt, da sie mit Unternehmen wie Nike, Gucci und Pepsi zusammenarbeitet.

© getty Robert Lewandowski - 82,96/100 Obwohl sich Lewandowski im letzten Drittel seiner Karriere befindet, geht SportsPro davon aus, dass er immer noch über eine große kommerzielle Anziehungskraft verfügt. Der Barcelona-Star steht auf Platz 16 der Top 50, obwohl er relativ wenige lukrative Partnerschaften hat.

© imago images Lucy Bronze - 83,34/100 Eine weitere englische Nationalspielerin schafft es in die Top Five der Fußballer: Bronze sichert sich Platz 15 in der Gesamtwertung. Die Verteidigerin wird von Nike eingekleidet und hat mit Unternehmen wie Pepsi, EE und Visa zusammengearbeitet.

© getty Kylian Mbappé - 89/100 Als zweitbester männlicher Spieler auf der Liste ist Mbappé erwartungsgemäß weit oben zu finden. Der Nike-Sportler wird wahrscheinlich noch auf seinem recht bescheidenen Portfolio an Werbedeals aufbauen. SportsPro verweist auf seinen YouTube-Kanal und seine 465.000 Abonnenten, die dazu beitragen, dass er in ihrer Rangliste auf Platz neun steht.

© GEPA Megan Rapinoe - 90,14/100 Rapinoe, die bald ihre Schuhe an den Nagel hängen wird, schafft es in der Liste der vermarktungsstärksten Spielerinnen von SportsPro unter die ersten fünf. Die US-Legende platzierte sich in allen Wertungsbereichen unter den ersten 20 Prozent, was angesichts ihrer Fähigkeiten auf dem Spielfeld sowie ihrer Popularität und der Stärke ihrer Marke abseits des Platzes nicht überraschend ist.

© getty Alex Morgan - 92,32/100 Morgan ist eine weitere US-Legende und die ranghöchste Frauenfußballerin auf der SportsPro-Liste. Sie hat Partnerschaften mit Unternehmen wie Nike, Coca-Cola und AT&T. In der Gesamtliste der Top 50 steht sie an dritter Stelle, nur hinter NBA-Star LeBron James und einem weiteren Fußballer ...