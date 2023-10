"Du H*rensohn": Lionel Messi scherzt mit Streamer Ibai Llanos beim Ballon d'Or

Lionel Messi und der Streamer Ibai Llanos haben sich bei der Verleihung des Ballon d'Or einen Schlagabtausch geliefert. Der Sieger des Goldenen Balls sprach im Twitch-Stream mit Ibai und legte sich scherzhaft mit ihm an.

"Ich beantworte dir gar nichts mehr, denn du machst alles öffentlich und das gefällt mir nicht. Jetzt geht's um den Ballon d'Or? Du wechselst das Thema, du H*rensohn", sagte Messi mit einem Lächeln auf den Lippen.

Ibai Llanos hatte in der Vergangenheit aus einem privaten Chat zwischen Messi und ihm in seinem Stream zitiert - was bei Messi wohl nicht sonderlich gut angekommen ist.