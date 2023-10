Kevin-Prince Boateng erzählt irre Party-Anekdote über Ronaldinho: "Sag' deiner Frau, du gehst Pokern"

Kevin-Prince Boateng hat auf dem YouTube-Kanal FIVE des englischen Ex-Nationalspielers Rio Ferdinand aus dem Nähkästchen geplaudert. Dabei erzählte er eine Anekdote über Ronaldinho aus der gemeinsamen Zeit bei der AC Mailand.

"Ich bin mit ihm manchmal auf Partys gegangen. Meine Frau blieb dann zu Hause. Ich sagte ihr immer, ich gehe Poker spielen", sagte Boateng. "Eines Nachts vibrierte mein Handy um 4 Uhr. Ich habe gesehen, dass es Ronnie war. Meine Frau sagte: 'Was ist los, geh' doch ran! Ich wollte aber nicht, weil ich dachte, er ist sicher feiern und vielleicht betrunken.'

Da der Brasilianer aber nicht damit aufhörte, Boateng anzurufen, ging dieser schließlich doch ans Telefon. "Ich habe extra den Ton leiser gemacht, damit man ihn nicht so laut reden hört. 'Wo bist du?', schrie er ins Telefon, im Hintergrund hörte man laute Musik", sagte Boateng. "'In meinem Bett', antwortete ich. 'Komm' vorbei. Sag' deiner Frau, du gehst Pokern', erwiderte Ronaldinho. So hat meine Frau herausgefunden, dass ich sie wegen des Pokerns angelogen habe."

Boateng und Ronaldinho spielten nur ein Halbjahr zusammen in Mailand und absolvierten insgesamt 14 Spiele gemeinsam. Boateng wechselte zur Saison 2010/2011 zunächst auf Leihbasis zu den Rossoneri, Ronaldinho ging im Januar 2011 schließlich zu Flamengo Rio de Janeiro.