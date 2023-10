Julian Draxler verteidigt Wechsel vom PSG nach Katar: "Es ist mein Leben"

Julian Draxler hat seinen Wechsel von PSG nach Katar zur Al-Ahli SC verteidigt. In einem Post auf LinkedIn erklärte der 30-Jährige die Beweggründe für den Transfer zu seinem neuen Arbeitgeber.

"Über meinen Wechsel nach Katar wurde lange spekuliert, die letzten Tage und Wochen in Paris waren sehr turbulent - und ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht", schrieb der 58-fache deutsche Nationalspieler.

Sein Vertrag in Paris lief noch bis 2024. "Die Alternative bei PSG wäre ein Jahr komplett ohne jegliche Perspektive gewesen, was ich unbedingt vermeiden wollte", betonte er. Zu einem Wechsel innerhalb Europas habe ihm "ehrlicherweise die letzte Überzeugung gefehlt."

Draxler weiter: "Natürlich spielt auch der finanzielle Aspekt für mich eine wichtige Rolle. Ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen: Mir geht es nach zwölf Jahren Europa ausschließlich darum, eine neue Kultur kennenzulernen, eine neue internationale Erfahrung zu machen, bei einem spannenden Projekt in der arabischen Welt mitzuwirken - und das Thema Geld ausklammern." Aber: Durch die "neuen finanziellen Rahmenbedingungen" hätten er und seine Familie noch mehr Möglichkeiten, auch für Projekte abseits des Platzes.

Die Kritik an seinem Wechsel könne er "durchaus nachvollziehen, aber es ist mein Leben. Ich stehe zu meiner Entscheidung und bin froh, dass wir schließlich diese Lösung gefunden haben."

Nach fünf Jahren in der französischen Hauptstadt und einem Jahr leihweise bei Benfica hatte Draxler im September dem europäischen Fußball den Rücken gekehrt. Neun Millionen Euro Ablöse soll Al-Ahli SC für ihn laut transfermarkt an PSG überwiesen haben. In Katar unterschrieb Draxler einen Vertrag bis 2025.

Mit Al-Ahli steht Draxler aktuell in der Qatar Stars League auf dem zehnten Tabellenplatz. In zwei Einsätzen verbuchte der Deutsche bislang zwei Vorlagen.