Eintracht Frankfurt in der Conference League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt PAOK vs. SGE im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt tritt heute in der Conference League an! Ihr wollt wissen, wer heute PAOK vs. SGE im TV und Livestream zeigt? Hier bekommt Ihr die Antwort.

Eintracht Frankfurt in der Conference League heute live im Free-TV, Übertragung: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

In der Bundesliga läuft es bisher nicht wie erhofft für Eintracht Frankfurt, die Hessen stehen jedoch immerhin solide im Mittelfeld der Tabelle. In ihren ersten sechs Spielen der Bundesligasaison hat die SGE sieben Punkte geholt mit nur vier erzielten Treffern.

PAOK Thessaloniki schlägt sich besser in der Super League und steht auf dem zweiten Platz vor Panathinaikos und hinter Olympiakos. PAOK hat 13 Punkte gesammelt an den ersten sechs Spieltagen.

Das heutige Duell (5. Oktober) in der Conference League wird um 21 Uhr im Stadio Toumbas in Thessaloniki angepfiffen.

Eintracht Frankfurt in der Conference League heute live im Free-TV, Übertragung: Wer zeigt / überträgt PAOK vs. SGE im Free-TV?

Tolle Nachricht für SGE-Fans! PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt wird heute live im Free-TV übertragen, dafür könnt Ihr bei RTL einschalten. Der Free-TV-Sender überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge.

Eintracht Frankfurt in der Conference League heute live im Free-TV, Übertragung: Wer zeigt / überträgt PAOK vs. SGE im Livestream?

RTL ist heute auch für Übertragung von PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt im Livestream zuständig. Um den Livestream bei RTL+ zu genießen, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Eintracht Frankfurt in der Conference League heute live im Free-TV, Übertragung: PAOK vs. SGE im Liveticker

Falls Ihr eine Alternative zu den Livebildern sucht, stehen Euch weiterhin die SPOX-Liveticker zur Verfügung! Mit dem Liveticker zu PAOK vs. SGE bekommt Ihr minütlich die wichtigsten Informationen zum Spielgeschehen in Thessaloniki. Ihr verpasst damit Tor!

Eintracht Frankfurt in der Conference League heute live im Free-TV, Übertragung: PAOK vs. SGE im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt

PAOK Thessaloniki vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Europa Conference League

Europa Conference League Spieltag: 2

2 Datum: 4. Oktober 2023

4. Oktober 2023 Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stadio Toumbas in Thessaloniki

Stadio Toumbas in Thessaloniki TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Conference League: Die Tabelle in Gruppe G am 2. Spieltag

Eintracht Frankfurt setzte sich am 1. Spieltag der diesjährigen Saison in der Conference League mit 2:1 gegen Aberdeen und steht damit auf dem zweiten Platz der Gruppe G. PAOK traf häufiger beim 3:2 gegen HJK und hat damit die Tabellenführung inne.