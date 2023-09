Fall Rubiales: Männer-Trainer de la Fuente als Zeuge vorgeladen

Im Fall Rubiales haben die spanischen Behörden am Freitag auch Luis de la Fuente, den Trainer der Männernationalmannschaft, als Zeugen vorgeladen. Der zuständige Richter rief den 62-Jährigen ebenso in den Zeugenstand wie den Kommunikationsdirektor des spanischen Fußball-Verbandes (RFEF), Pablo Garcia Cuervo, und weitere Mitarbeiter. De la Fuente und Garcia Cuervo sollen am 20. Oktober vor Gericht erscheinen.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Behörden auch Ermittlungen gegen den umstrittenen Weltmeistertrainer der Frauenmannschaft, Jorge Vilda, eingeleitet haben. Welcher Verdacht gegen Vilda vorliegt, wurde nicht genauer erläutert.

Der ehemalige Verbandsboss Luis Rubiales ist wegen sexueller Nötigung angeklagt, nachdem er bei der Siegerehrung nach dem Finalsieg der spanischen Fußballerinnen gegen England am 20. August die Mittelfeldspielerin Jenni Hermoso auf den Mund geküsst hatte.