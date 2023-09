Nordmazedonien vs. Italien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der EM-Qualifikation treffen heute in der Gruppe C Nordmazedonien und Italien aufeinander. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Nordmazedonien vs. Italien in der WM-Qualifikation heute bei DAZN im Livestream sehen: Jetzt anmelden!

EM-Qualifikation, Nordmazedonien vs. Italien: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am 5. Spieltag der EM-Qualifikation kommt es am heutigen Samstag, 9. September, in der Gruppe C zum Duell zwischen Nordmazedonien und Italien. Angepfiffen wird das Spiel in der Tose Proeski Arena in Skopje um 20.45 Uhr.

In Spiel eins nach dem überraschenden Wechsel vom Europameistercoach Roberto Mancini nach Saudi-Arabien und der Übernahme von Neapels Meistertrainer Luciano Spalletti kehren die Italiener heute nach Nordmazedonien zurück, wo sie in den Playoffs zur WM vor einem Jahr tränenreich gescheitert waren. Italien braucht dringend einen Sieg, um die Chance auf die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland zu wahren.

Italien hat bisher wie auch Nordmazedonien drei Punkte auf der Habenseite, im Gegensatz zum heutigen Gegner aber erst zwei Qualifikationsspiele absolviert.

Nordmazedonien vs. Italien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV

Live im Free-TV wird heute keines der sieben stattfinden WM-Qualifikationsspiele übertragen. Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr demnach also auch Nordmazedonien vs. Italien live verfolgen.

Nordmazedonien vs. Italien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream

Für Nordmazedonien vs. Italien liegen heute die exklusiven Übertragungsrechte bei DAZN. Der kostenpflichtige Streamingdienst beginnt mit der Übertragung der Partie unmittelbar vor dem Anpfiff. Als Kommentator ist Manuel Angstenberger im Einsatz.

Auch One Football bietet zu Nordmazedonien vs. Italien einen kostenpflichtigen Livestream an.

Nordmazedonien vs. Italien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream - Weitere Infos zu DAZN

Nordmazedonien vs. Italien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

SPOX bietet zu allen EM-Qualifikationsspielen des heutigen Abends einen Liveticker an - also auch zum Spiel zwischen Nordmazedonien und Italien. Klickt rein und seid immer auf dem aktuellen Stand des Geschehens in Skopje.

Hier geht's zum Liveticker Nordmazedonien vs. Italien.

Nordmazedonien vs. Italien heute live, Übertragung: Infos zur Partie

Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Begegnung: Nordmazedonien vs. Italien

Nordmazedonien vs. Italien Datum: 9. September 2023

9. September 2023 Anpfiff: 20-45 Uhr

20-45 Uhr Ort: Tose Proeski Arena (Skopje)

Tose Proeski Arena (Skopje) Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Livestream: DAZN, OneFootball

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

Nordmazedonien vs. Italien heute live, Übertragung: Die Gruppe C im Überblick