Lionel Messi: Cristian Romero ist der derzeit beste Verteidiger der Welt

Argentiniens Kapitän Lionel Messi hat von seinem Nationalmannschaftskameraden Cristian Romero geschwärmt. Der Abwehrspieler von Tottenham Hotspur sei aktuell das Nonplusultra auf dessen Position, so der siebenmalige Ballon-d'Or-Gewinner.

Nach dem 1:0-Erfolg der Albiceleste gegen Ecuador in der Nacht zum Freitag sagte Messi über Romero: "Für mich ist er derzeit der beste Verteidiger der Welt. Unglaubliche Leistung heute, er war der Man of the Match."

Mitspieler Enzo Fernández stimmte Messi unter Romeros Instagram-Post nach dem Spiel zu und kommentierte: "Bester Innenverteidiger der Welt." Auch der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni meinte: "Mir fehlen die Worte für die Leistung, die Cuti Romero abgeliefert hat."

Argentinien startete mit dem Sieg erfolgreich in die WM-Qualifikation. Dass beim Weltmeister die Null stand, lag auch an Romeros starker Vorstellung gegen die ecuadorianischen Stürmer Enner Valencia und Gonzalo Plata.

Romero, der 2022 für 50 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Spurs gewechselt war, legte auch im Klub einen guten Saisonstart hin und steuerte in vier Premier-League-Spielen für Tottenham bereits zwei Tore bei.

Romero, Messi und Argentinien bestreiten am Dienstag gegen Bolivien ihre zweite Partie in dieser Länderspielpause.