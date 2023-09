Kosovo vs. Schweiz heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag der EM-Qualifikation empfängt in der Gruppe I der Kosovo heute die Schweiz. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Kosovo vs. Schweiz heute im Livestream bei DAZN verfolgen- JETZT anmelden!

EM-Qualifikation, Kosovo vs. Schweiz: Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Am heutigen Samstag, 9. September, findet in der EM-Qualifikation der fünfte Spieltag der Gruppe I statt. In einem der drei Duelle treffen der Kosovo und die Schweiz aufeinander. Angepfiffen wird das Spiel um 20.45 Uhr im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina. Bei dem Spiel kommt es auch zu zahlreichen Duellen zwischen in der Schweiz aufgewachsenen kosovarischen Nationalspielern und Schweizer Nationakspielern mit kosovarischen Wurzeln wie Kapitän Granit Xhaka.

Die Schweiz steht nach vier Spieltagen mit zehn Punkten an der Tabellenspitze. Mit einem Sieg im Kosovo würden die Eigenossen einen großen Schritt Richtung EM 2024 in Deutschland machen.

Kosovo vs. Schweiz heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV

Das EM-Qualifikationsspiel Kosovo vs. Schweiz wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Auch bei den gängigen Pay-TV-Sendern kann die Partie nicht live verfolgt werden.

Kosovo vs. Schweiz heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream

Die Übertragungsrechte für die Partie liegen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt viele Spiele der EM-Qualifikation im Livestream. Neben Kosovo vs. Schweiz könnt Ihr heute noch weitere Spiele bei DAZN verfolgen. Die Übertragungen beginnen jeweils wenige Minuten vor Anpfiff. Abzurufen sind sie auf dazn.com auf Eurem PC oder Laptop und über die DAZN-App auf allen möglichen Endgeräten und Smart-TVs.

Kosovo vs. Schweiz heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream - Weitere Infos zu DAZN

Kosovo vs. Schweiz heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Gelingt der Schweiz der nächste Sieg in der Qualifikation zur EM 2024. Darüber werdet Ihr ausführlich im kostenlosen Liveticker von SPOX informiert. In unserer Tagesübersicht findet Ihr auch die Liveticker zu den weiteren heutigen EM-Qualifikationsspielen.

Hier geht's zum Liveticker Kosovo vs. Schweiz.

Kosovo vs. Schweiz heute live, Übertragung: Infos zur Partie

Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Begegnung: Kosovo vs. Schweiz

Kosovo vs. Schweiz Datum: 9. September 2023

9. September 2023 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Fadil-Vokrri-Stadion (Pristina)

Fadil-Vokrri-Stadion (Pristina) Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Livestream: DAZN

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

Kosovo vs. Schweiz heute live, Übertragung: Die Gruppe I im Überblick