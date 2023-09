Ex-Bayer-Star Robert Lewandowski über Barcelona: "War eine wenig wie eine Maschine, hier bin ich ein Mensch geworden"

Barça-Star Robert Lewandowski hat einem Wechsel in die USA vorerst eine eindeutige Absage erteilt. Auch, weil er sich beim FC Barcelona offenbar sehr wohl fühlt. Und das, obwohl der polnische Nationalstürmer in der Vergangenheit ein Engagement in den Staaten noch befürwortet hatte. Ebenfalls keine Option für ihn: ein Transfer nach Saudi-Arabien.

Gegenüber der Sport Bild sagte er zu einem Transfer in die MLS: "Vor der Corona-Pandemie war dieser Gedanke fest in meinem Kopf. Aber irgendwie habe ich meine Meinung geändert nach dieser Pause. Nach dem Kapitel Barcelona ist das nur schwer vorstellbar."

Auch in die saudische Liga möchte der 35-Jährige nur ungern: "Daran denke ich jetzt nicht einmal. Ich bin super glücklich in Barcelona, auf dem Spielfeld, in der Stadt, mit meiner Familie. Als Mensch, bin ich glücklich. Vor Barcelona war ich ein wenig wie eine Maschine, hier bin ich mehr ein Mensch geworden."

Lewandowski liebäugelte zu Bayern-Zeiten mit einem Wechsel in die USA. Seine Frau konkretisierte dies sogar und schilderte, dass der Stürmer vorgehabt habe, seine Karriere in Los Angeles ausklingen zu lassen. Dort spielen die MLS-Klubs LA Galaxy und Los Angeles FC.