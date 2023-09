Galatasaray Istanbul in der Champions League heute live im Free-TV: Wo läuft Gala vs. FC Kopenhagen im TV und Livestream?

Spieltag 1 in der Champions League, in Gruppe A kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Kopenhagen. Wo das Spektakel im TV und Livestream zu sehen ist? SPOX klärt auf.

Später ist in Gruppe A noch der FC Bayern gefragt, im früheren Spiel empfängt Galatasaray Istanbul am heutigen Mittwoch den FC Kopenhagen. Ab 18.45 Uhr rollt im Rams Park in Istanbul der Ball.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Champions League: Gruppe A im Überblick

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 0 0 0 0 0:0 0 0 1 FC Kopenhagen 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Galatasaray 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Manchester United 0 0 0 0 0:0 0 0

Gute Nachrichten: Istanbul vs. Kopenhagen läuft heute im TV und Livestream. Wir verraten, wie Ihr darauf zugreifen könnt.

Galatasaray Istanbul vs. FC Kopenhagen heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream

Mit Ausnahme von 16 Partien könnt Ihr in dieser Saison alle Champions-League-Spiele live auf DAZN sehen. Dies gilt auch für das heutige Duell zwischen Istanbul und Kopenhagen. Vorberichte sind für diese Begegnung keine geplant, Ihr könnt also pünktlich zum Anpfiff einschalten. Guido Hüsgen ist als Kommentator im Einsatz.

Das Gleiche trifft auch bei den anderen Mittwochsspielen zu, auch den Auftakt der Bayern gegen Manchester United gibt es also beim Streamingdienst. Für Livebilder zur Königsklasse müsst Ihr Euch DAZN Unlimited sichern, die anderen Pakete enthalten die CL nicht.

© getty Galatasaray empfängt den FC Kopenhagen.

Champions League: Galatasaray Istanbul vs. FC Kopenhagen heute live im Liveticker

Keine Möglichkeit oder Lust, das gesamte Spiel in Farbe zu verfolgen? Dann ist vielleicht unser Liveticker etwas für Euch, auch so müsst Ihr nämlich keine Aktion verpassen.

Hier geht es zum Liveticker Galatasaray Istanbul vs. FC Kopenhagen.

Champions League: Galatasaray Istanbul vs. FC Kopenhagen: Voraussichtliche Aufstellungen

Galatasaray Istanbul : Muslera - Boey, Nelsson, Bardakci, Angelino - Ndombele, Torreira - Tete, Mertens, Akturkoglu - Icardi

: Muslera - Boey, Nelsson, Bardakci, Angelino - Ndombele, Torreira - Tete, Mertens, Akturkoglu - Icardi FC Kopenhagen: Grabara - Jelert, Vavro, Diks, Meling - Claesson, Falk, Goncalves - Bardghji, Oskarsson, Elyounoussi

Galatasaray Istanbul vs. FC Kopenhagen heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Galatasaray Istanbul vs. FC Kopenhagen

Galatasaray Istanbul vs. FC Kopenhagen Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Spieltag: 1

1 Datum: 20. September 2023

20. September 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Rams Park (Istanbul)

Rams Park (Istanbul) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, 1. Spieltag: Die heutigen Gruppenspiele im Überblick