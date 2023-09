Deutschland vs. Japan heute live, Übertragung: Testspiel im TV, Livestream und Liveticker

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt heute die Länderspielpause mit einem Testspiel gegen Japan. SPOX zeigt, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Die Vereine Europas bekommen eine kurze Verschnaufpause, dafür verlagert sich der Fokus aktuell auf die Nationalmannschaften. Während der Großteil in der EM-Qualifikation zum Zug kommt, bestreitet EM-Gastgeber Deutschland zwei Testspiele gegen Japan und Frankreich.

Los geht es mit dem Duell gegen WM-Schreck Japan, das am heutigen Samstag, den 9. September, in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg ausgetragen wird.

Bei der Winter-WM in Katar war die 1:2-Pleite gegen Japan damals einer der Hauptgründe für das frühe Ausscheiden des DFB-Teams. Gelingt heute die Revanche?

© getty Das DFB-Team trifft heute in einem Länderspiel auf Japan.

Deutschland vs. Japan heute live, Übertragung: Testspiel im TV und Livestream

Wie üblich wird auch das heutige Spiel der Deutschen im Free-TV angeboten. Die Übertragungsrechte hat sich der Privatsender RTL gesichert, der zusätzlich auch einen kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zur Verfügung stellt. Vor Anpfiff werden die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause mit einer 30-minütigen Vorberichterstattung auf das Spektakel in Wolfsburg heiß gemacht.

Dabei wird Florian König als Moderator eingesetzt, Lothar Matthäus und Steffen Freund fungieren als Experten und Marco Hagemann ist der Kommentator.

Deutschland vs. Japan heute live, Übertragung: Testspiel im Liveticker

SPOX tickert die Begegnung heute live mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - bei uns verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Testspiels zwischen Deutschland und Japan.

Deutschland vs. Japan heute live, Übertragung: Testspiel im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Japan

Deutschland vs. Japan Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 9. September 2023

9. September 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Volkswagen-Arena, Wolfsburg TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Japan heute live, Übertragung: Testspiel im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - Henrichs, Thiaw, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Can - Gnabry, Gündogan, L. Sané - Havertz

ter Stegen - Henrichs, Thiaw, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Can - Gnabry, Gündogan, L. Sané - Havertz Japan: Baumann, Trapp, N. Schlotterbeck, Süle, Tah, Brandt, P. Groß, Hofmann, T. Müller, F. Nmecha, Wirtz, Schade

DFB-Team: Der Kader gegen Japan und Frankreich