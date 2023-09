Das DFB-Team kriegt es heute im Rahmen eines Testspiel mit Japan zu tun. Ihr wollt wissen, wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt? SPOX klärt auf.

Am heutigen Samstag, den 9. September, ist die deutsche Nationalmannschaft für das erste von zwei Testspielen in der Länderspielpause im Einsatz. Das DFB-Team trifft um 20.45 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg auf Japan.

Die Paarung Deutschland gegen Japan gab es vor nicht allzu langer Zeit bei der WM in Katar. Die Partie damals entschieden die Japaner mit 2:1 für sich. Ein Remis gegen Spanien und ein Sieg über Costa Rica reichten später nicht aus und Deutschland musste sich zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde aus dem Turnier verabschieden.

© getty

Am Dienstag geht es für das Team von Bundestrainer Hansi Flick weiter mit einem Testspiel gegen WM-Finalist Frankreich.

Deutschland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Team vs. Japan heute live im TV und Livestream?

Der Übertragung des heutigen Testspiels hat sich RTL angenommen. Nicht nur bietet der Privatsender eine Übertragung im Free-TV an, zusätzlich wird parallel dazu die Partie auch im Livestream bei RTL+ angeboten - allerdings ist der Zugriff auf den Streamingdienst mit Kosten verbunden.

Im TV werden um 20.15 Uhr die ersten Livebilder aus dem Stadion ausgestrahlt. Gleichzeitig machen die Zuseherinnen und Zuseher Bekanntschaft mit Moderator Florian König. Das Experten-Duo bilden dabei Lothar Matthäus und Steffen Freund, während Marco Hagemann in die Rolle des Kommentators schlüpft.

Deutschland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Team vs. Japan heute live im TV und Livestream? Das Testspiel im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, beim Testspiel heute live mit dabei zu sein, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Testspiels zwischen Deutschland und Japan.

Deutschland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Team vs. Japan heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Japan

Deutschland vs. Japan Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 9. September 2023

9. September 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Volkswagen-Arena, Wolfsburg TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Deutschland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Team vs. Japan heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - Henrichs, Thiaw, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Can - Gnabry, Gündogan, L. Sané - Havertz

ter Stegen - Henrichs, Thiaw, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Can - Gnabry, Gündogan, L. Sané - Havertz Japan: Baumann, Trapp, N. Schlotterbeck, Süle, Tah, Brandt, P. Groß, Hofmann, T. Müller, F. Nmecha, Wirtz, Schade

