Albanien vs. Polen heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

Robert Lewandowski spielt heute mit Polen in der EM-Qualifikation in Albanien. So leicht, wie die Aufgabe vermuten lässt, ist sie aber nicht. Wie Ihr das Spiel der Gruppe E live im Free-TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

EM-Qualifikation, Albanien vs. Polen: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Die EM-Qualifikation geht in seine zweite Hälfte. Am heutigen Sonntag, 10. September, finden die ersten Partien der Rückrunde statt. Am 6. Spieltag kommt es in der Gruppe E unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen Albanien und Polen. Dieses findet im Air Albania Stadium in Tirana statt. Spielbeginn ist 20.45 Uhr.

Ziemlich drunter und drüber geht es in der Gruppe E. Dort führt Tschechien (8 Punkte) vor Albanien (7) und Polen (6) die Tabelle an. Dass Polen erst der zweite Sieg gelang, war, wie sollte es auch anders sein, Robert Lewandowski zu verdanken. Er traf am vergangenen Donnerstag in der 73. (Foulelfmeter) und 83. Minute im Spiel gegen die Färöer. Die aufmüpfigen Albaner trotzten derweil den Tschechen in Prag ein 1:1 ab.

Wegen des engen Tabellenstandes kann sich heute weder Albanien noch Polen eine Niederlage erlauben.

Albanien vs. Polen heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV

Ob Polen heute den so wichtigen Sieg einfährt, könnt Ihr leider nicht im Free-TV verfolgen. Keiner der Sender im frei empfangbaren Fernsehen verfügt über die Übertragungsrechte dafür.

Albanien vs. Polen heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream

Um die exklusive Übertragung der Partie kümmert sich DAZN, der Streamingdienst besitzt nämlich in Deutschland die Rechte an der EM-Quali.

OneFootball bietet Euch die zudem Option, die Partie als kostenpflichtigen Einzelstream live zu verfolgen.

Albanien vs. Polen heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Sowohl zum Einzelspiel als auch zur Konferenz wird von SPOX ein Liveticker angeboten.

Hier geht's zum Liveticker Albanien - Polen.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

