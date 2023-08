Manchester City und der FC Sevilla streiten heute um die Trophäe im UEFA Super Cup. Wer zeigt / überträgt das Spektakel live im TV und Livestream, wollt Ihr wissen? Hier gibt es die Antwort.

Bevor der internationale Wettbewerb so richtig losgehen kann, wird am heutigen Mittwoch (16. August) noch der UEFA Super Cup bestritten. Dabei kriegt es Champions-League-Sieger Manchester City mit Europa-League-Sieger FC Sevilla zu tun. Um den Pokal wird im Stadion Georgios Karaiskakis in Piräus, Griechenland, gespielt. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

Für die Skyblues ist es nach dem ersten großen Triumph im vergangenen Jahr der erste Auftritt in einem UEFA Super Cup, Sevilla dagegen hat dank seiner sieben EL-Titel reichlich Erfahrung in diesem Wettbewerb sammeln können. Allerdings triumphierten die Andalusier erst einmal (2006).

UEFA Super Cup heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. FC Sevilla im TV und Livestream?

Wer den Super Cup zwischen Manchester City und dem FC Sevilla live verfolgen möchte, hat zwei Optionen zur Verfügung. Zum einen die Free-TV-Variante, um die sich Sat.1 kümmert. Beim Privatsender kommen für das Spiel Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Experte Markus Babbel zum Einsatz. Dasselbe Trio ist übrigens auch im Livestream bei ran.de zu sehen und hören. Zugang zu diesem Livestream bekommt man gratis.

© getty Manchester City ist heute zum ersten Mal im UEFA Super Cup im Einsatz.

Zum anderen bietet aber auch DAZN das Spektakel in Griechenland an. Der Streamingdienst legt ohne viel zu reden wenige Augenblicke vor Anpfiff mit der Übertragung los. Ab 21 Uhr kommentiert Max Siebald mithilfe des Experten Seb Kneißl das Spielgeschehen auf dem Rasen.

Allerdings wird für den Super Cup ein Abonnement benötigt. Nachdem das World- und das Super-Sports-Paket wegen der kleineren Angebotsvielfalt diesbezüglich keine Hilfe bieten, kann die Wahl nur auf das Unlimited-Paket fallen, da DAZN Unlimited als einziges Paket den UEFA Super Cup beinhaltet.

Außerdem könnt Ihr die Partie auch im Liveticker mitverfolgen. Wir bei SPOX stellen diesen auf der Website zur Verfügung. So verpasst Ihr keine relevante Spielaktion und seid auch im Falle eines Elfmeterschießens mit dabei.

Hier geht es zum Liveticker des UEFA Super Cups zwischen Manchester City und dem FC Sevilla.

Begegnung: Manchester City vs. FC Sevilla

Manchester City vs. FC Sevilla Wettbewerb: UEFA Super Cup

UEFA Super Cup Spielrunde: Finale

Finale Datum: 16. August 2023

16. August 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Georgios Karaiskakis, Piräus

Georgios Karaiskakis, Piräus TV: Sat.1

Livestream: ran.de

Liveticker: SPOX

