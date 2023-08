Kolo Muani zu PSG? Salah nach Saudi-Arabien? Diese Top-Transfers könnte es im Sommer 2023 noch geben

Noch ist das Sommer-Transferfenster offen, noch können spektakuläre Wechsel passieren. Welche stehen im Raum?

Harry Kane zum FC Bayern, Jude Bellingham zu Real Madrid, Josko Gvardiol zu Manchester City, Neymar zu Al-Hilal - der Transfersommer 2023 hat schon so manch spektakulären Wechsel erlebt. Zu den vier genannten gesellen sich bekanntlich noch einige weitere. In der Bundesliga und den vier anderen europäischen Top-Ligen dürfen noch bis zum 1. September neue Spieler verpflichtet werden, ehe das Transferfenster schließt. Schwierig für die europäischen Vereine: In Saudi-Arabien darf noch deutlich länger eingekauft werden, hier läuft die Wechselperiode bis zum 20. September. Unwahrscheinlich ist nach Carlo Ancelottis klarem Statement zwar mittlerweile, dass Kylian Mbappé diesen Sommer noch zu Real Madrid wechseln wird. Dennoch gibt es ein paar namhafte Spieler, die in naher Zukunft noch bei einem neuen Verein unterschreiben könnten ...

© getty Leonardo Bonucci zu Union Berlin? Es wäre nach Robin Gosens und Kevin Volland der nächste Transfer-Coup von Union Berlin: Kommt Leonardo Bonucci zu den Eisernen? Aktuell sieht es tatsächlich gut aus, laut Gazzetta dello Sport gab es zuletzt ein positives Gespräch zwischen Union und Bonucci. Lediglich beim Gehalt des italienischen Europameisters steht demnach noch eine Einigung aus. Bonucci steht bei Juventus Turin noch bis 2024 unter Vertrag, spielt in den Planungen des italienischen Topklubs aber keine Rolle mehr.

© getty Benjamin Pavard zu Inter Mailand? Die Vermeldung des Transfers von Benjamin Pavard zu Inter Mailand ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Der Abwehrspieler will den FC Bayern nach vier Jahren verlassen und soll sich mit Inter einig sein. Die Italiener zahlen wohl um die 30 Millionen Euro an Ablöse.

© getty Der FC Liverpool will nach einer verkorksten Saison wieder zurückschlagen. Mohamed Salah zu Al-Ittihad? Wechselt mit Mohamed Salah ein weiterer Superstar nach Saudi-Arabien? Der 31-jährige Offensivspieler steht beim FC Liverpool zwar noch bis 2025 unter Vertrag - ein extrem lukratives Angebot von Ittihad Club könnte sowohl die Reds als auch Salah aber offenbar schwach werden lassen. Laut Arriyadiyah hat Liverpool ein erstes Angebot von Ittihad zwar abgelehnt, der Klub aus Saudi-Arabien hat aber eine zweite, verbesserte Offerte abgegeben. Dennoch: Salah ist bei Liverpool weiterhin ein wichtiger Spieler, kann sicherlich noch einige Jahre auf allerhöchstem Niveau spielen. In den beiden ersten Premier-League-Spielen der neuen Saison gelangen ihm ein Tor und ein Assist. Schwer vorstellbar, dass er schon zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere nach Saudi-Arabien wechselt.

© getty Armel Bella-Kotchap zu Borussia Dortmund oder Bayern München? Nach dem Abstieg von Southampton aus der Premier League will Armel Bella-Kotchap die Engländer wohl verlassen. Zunächst wurde dabei Borussia Dortmund mit dem 21-jährigen deutschen Innenverteidiger in Verbindung gebracht. Ausgerechnet Bayern München gilt nun als Kandidat dafür, einen Wechsel Bella-Kotchaps zum BVB noch zu verhindern. Laut Sky hat nämlich auch der deutsche Rekordmeister den zweimaligen A-Nationalspieler auf dem Zettel. Der BVB und die Bayern scheinen derzeit die beiden realistischsten Optionen für eine Verpflichtung von Bella-Kotchap zu sein. Allerdings ist klar, dass er bei beiden Klubs enorme Konkurrenz im Abwehrzentrum haben würde.

© getty Frankfurt trifft im Derby auf Darmstadt 98. Randal Kolo Muani zu PSG? Dass PSG Randal Kolo Muani gerne zurück nach Frankreich holen würde, ist längst kein Geheimnis mehr. Aber kommt der Transfer noch vor Ende der Wechselfrist zustande? Frankfurts Sportdirektor Markus Krösche bestätigte zuletzt rund um den Bundesliga-Auftakt, dass es ein Angebot für Kolo Muani gab. Damit sei man aber nicht zufrieden gewesen und wolle den Stürmer nicht verkaufen. Medienberichten zufolge müsste PSG 100 Millionen Euro an Ablöse hinblättern, um die Eintracht doch noch von einem Verkauf zu überzeugen. Sollten die Pariser diese Summe nicht bieten, dürfte Kolo Muani für eine zweite Saison in Frankfurt bleiben.

© getty Geht bei Kylian Mbappé noch etwas? Wie oben bereits angerissen, hat Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti eine Verpflichtung von Kylian Mbappé in diesem Sommer ausgeschlossen. Könnte es trotzdem noch zu einem Wechsel des Superstürmers kommen? Sein Vertrag bei PSG läuft bekanntlich 2024 aus. Zuletzt hieß es, er wolle sein Arbeitspapier beim französischen Meister aber noch einmal verlängern, damit PSG ihn kommendes Jahr nicht ablösefrei ziehen lassen muss. Spätestens 2024 dürfte Mbappé Paris also verlassen. Aber man weiß ja nie, vielleicht wagt Real trotz Ancelottis Ansage ja doch noch einen Vorstoß in diesem Jahr. So berichtete Foot Mercato kurz zuvor davon, dass die Königlichen kurz vor Transferschluss doch noch ein neues Angebot für Mbappé abgeben könnten.

© getty Dani Olmo zu Manchester City? Nach der Verletzung von Kevin De Bruyne würde Manchester City ein Ersatz für den Belgier gut zu Gesicht stehen. Dabei wurde zuletzt unter anderem Leipzigs Dani Olmo mit einem Wechsel zum Champions-League-Sieger in Verbindung gebracht. Der Spanier betonte jüngst allerdings, dass ein Abschied von RB derzeit kein Thema für ihn sei. Wie schnell sich derlei Einstellungen ändern können, hat sich aber bekanntlich schon häufig gezeigt. Fakt ist, dass Olmo seinen Vertrag in Leipzig erst Anfang Juni bis 2027 verlängert hat. Und dass City sehr viel Geld auf den Tisch legen müsste, um ihn noch in diesem Sommer zu bekommen.

© Getty João Félix zum FC Barcelona? Nach seiner Leihe zu Chelsea ist João Félix wieder zurück bei Atlético Madrid - kam in den ersten beiden LaLiga-Partien der neuen Saison aber zu keiner Spielminute. Dass der Portugiese Atlético gerne wieder verlassen würde, dürfte klar sein. Und am hartnäckigsten hielt sich zuletzt das Gerücht, der FC Barcelona sei ein möglicher Interessent für den Offensivspieler. Laut der Zeitung Sport wägt man bei Barça derzeit ab, in welcher Form man sich eine Verpflichtung von Félix leisten könnte. Für den Fall eines Transfers scheint eine Leihe wahrscheinlich, zuvor müsste Barcelona aber wohl noch Abde Ezzalzouli oder Ansu Fati abgeben.

© getty João Cancelo zum FC Barcelona? Bei João Cancelo sind die Bemühungen Barcelonas wohl schon deutlich konkreter als bei dessen portugiesischem Landsmann Félix. Wie zuletzt Sky berichtete, soll der Rechtsverteidiger per Leihe von Manchester City zu Barça kommen. Bei den Skyblues plant Pep Guardiola bekanntlich nicht mehr mit Cancelo, trotz Vertrag bis 2027. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der 29-Jährige an Bayern München verliehen worden.

© getty Marco Verratti nach Saudi-Arabien? Marco Verratti könnte PSG kurz vor Ablauf des Transferfensters noch verlassen. Dabei scheint Saudi-Arabien das wahrscheinlichste Ziel des Mittelfeldspielers zu sein. Seit Wochen wird Verratti damit in Verbindung gebracht, vor allem zwei Klubs aus der Saudi Pro League sollen um den 30-jährigen Italiener buhlen: Neymars neuer Verein Al-Hilal und Al-Ahli. Indes wurde auch dem FC Bayern zuletzt Interesse an Verratti nachgesagt, zudem wird Galatasaray immer wieder als Option genannt.

© getty Sergio Ramos zu Galatasaray? Sergio Ramos ist nach seinem Aus bei PSG weiterhin vereinslos - und hat trotz seiner 37 Jahre noch die klare Ambition, Champions League zu spielen. Vielleicht ist ein möglicher Wechsel zu Besiktas zuletzt auch daran gescheitert, da der Verein nicht in der Königsklasse vertreten ist. Galatasaray hingegen könnte das sehr wohl sein. Der türkische Meister hat das Playoff-Hinspiel gegen Molde gewonnen, hat also gute Karten auf den Einzug in die CL-Gruppenphase. Und laut as soll es sehr konkrete Gespräche zwischen Galatasaray und Ramos geben. Ansonsten wurde Ramos zuletzt vor allem bei Klubs aus Saudi-Arabien und bei Inter Miami gehandelt.