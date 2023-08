Tirana vs. Besiktas Istanbul JK heute live, Übertragung: Conference League Qualifikation im Free-TV und Livestream

Tirana und Besiktas Istanbul JK treffen heute im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa Conference League aufeinander. Wo die Partie im Free-TV und im Livestream mitzuverfolgen ist, erfahrt Ihr bei SPOX.

Heute spielen Tirana und Besiktas Istanbul im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa Conference League gegeneinander. Das Hinspiel im Vodafone Stadium konnten die Favoriten aus Istanbul mit 3:1 für sich entscheiden.

Beide Teams kämpfen um die Teilnahme ins internationale Geschäft. Mindestens genauso kämpfen, musste der spanische Klub CA Osasuna, der von der UEFA-Berufungskommission am 4. Juli wegen Fällen der Spielmanipulation aus der Saison 2013/14 zunächst ausgeschlossen wurde. Osasuna legte Einspruch ein, bekam recht und darf nun an der Europa Conference League teilnehmen.

Der KF Tirana ist amtierender Vizemeister in Albanien und scheiterte im Titelrennen nur knapp am FK Partizani. Am Ende waren die beiden Mannschaften sogar punktgleich.

Die Istanbuler landeten vergangene Saison hinter ihren Stadtkonkurrenten Galatasaray und Fenerbahce auf Platz drei. In diesem Transfersommer verstärkten sie sich unter anderem mit Ex-Frankfurter Ante Rebic.

Tirana vs. Besiktas Istanbul JK heute live: Die Übertragung im Free-TV

Das Qualifikationsspiel der Europa Conference League zwischem dem KF Tirana und Besiktas Istanbul wird leider nicht im deutschen Free-TV ausgestrahlt. Und auch kein Pay-TV-Sender bietet die heutige Begegnung an.

Tirana vs. Besiktas Istanbul JK heute live: Die Übertragung im Livestream

Wird das Spiel des albanischen Vizemeisters und dem türkischen Top-Klub dann immerhin per Livestream übertragen? Leider nein. Es wird keinen kostenlosen oder kostenpflichtigen Livestream des Quali-Spiels der Europa Conference League geben.

Tirana vs. Besiktas Istanbul JK heute live: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 20:00 Uhr

20:00 Uhr Spielort: Arena Kombëtare in Tirana

Arena Kombëtare in Tirana Veranstaltung: Zweite Qualifikationsrunde der Europa Conference League

Zweite Qualifikationsrunde der Europa Conference League Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Livestream: keine

Tirana vs. Besiktas Istanbul JK heute live: Die nächsten Partien von Besiktas