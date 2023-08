Mit Robert Lewandowski und Emre Can: Diese ablösefreien Spieler brachten ihren Vereinen den größten Transfergewinn

Spieler zum Nulltarif holen und dann für viel Geld verkaufen - das ist der Traum vieler Sportdirektoren. In den letzten Jahren gelang dieses Kunststück mehrfach mit ganz großen Namen. Wir zeigen die Spieler, die keine Ablöse kosteten, später aber für einen gehörigen Batzen Geld wechselten.

Dass Geld im heutigen Fußball eine essenzielle Rolle spielt, sollte jedem klar sein. Das Ziel und die Vorgabe der meisten Vereine ist es, Transferüberschüsse zu erwirtschaften, um sich nachhaltig finanzieren zu können. Viele Klubs aus England oder der Wüste natürlich ausgenommen. Wenn's gut läuft, kauft man einen Spieler verhältnismäßig günstig ein, entwickelt ihn, steigert seinen Wert und verkauft ihn für ein Vielfaches weiter - viele Mannschaften aus der Bundesliga, wie beispielsweise Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart oder die TSG Hoffenheim haben das in den vergangenen Jahren quasi perfektioniert. Und im Optimalfall schnappt man sich einen Spieler ablösefrei, um ihn dann ein paar Jahre später für dickes Geld weiterzuverkaufen. Hier kommt das Ranking der ablösefreien Spieler, die ihren Vereinen den größten Transfergewinn einbrachten (Daten von transfermarkt.de).

© getty Platz 19: Sofiane Diop - Transfergewinn: 22 Mio. Euro (AS Monaco -> OGC Nizza) Der französische Flügelspieler wechselte mit 18 Jahren ablösefrei von Stade Rennes B nach Monaco. Vier Jahre stand er bei den Monegassen unter Vertrag und legte beeindruckende Leistungen hin. Er stand in insgesamt 105 Pflichtspielen für die AS auf dem Platz und katapultierte seinen Marktwert bis auf ein Niveau von 20 Millionen Euro. Außerdem wurde Diop während seiner Zeit an der Côte d'Azur mehrfach für die französische U21-Nationalmannschaft nominiert (elf Spiele, vier Tore). Eine Entwicklung, die auch in Nizza Aufmerksamkeit weckte und dem OGC im vergangenen Sommer 22 Millionen Euro wert war. Dort geriet seine Entwicklung jüngst etwas ins Stocken - aber keinen Grund zur Sorge: Diop ist erst 23 Jahre alt.

© getty Platz 19: Kang-in Lee - Transfergewinn: 22 Mio. Euro (RCD Mallorca -> Paris Saint-Germain) Der 22-Jährige kam schon früh nach Europa und genoss ab 2017 seine Ausbildung in der Jugend des FC Valencia. In der Saison 2018/2019 feierte Lee dann sein Debüt in der LaLiga. Drei Spielzeiten später folgte der ablösefreie Transfer zu RCD Mallorca, wo er zum unverzichtbaren Stammpersonal gehörte. Der Südkoreaner wechselte in dieser Transferperiode zur Überraschung einiger zum französischen Top-Klub PSG. Dort stand der offensive Mittelfeldspieler sogar in den ersten zwei Ligue 1-Spielen jeweils in der Startformation von Trainer Luis Enrique.

© getty Platz 19: Moussa Dembélé - Transfergewinn: 22 Mio. Euro (Celtic Glasgow -> Olympique Lyon) Dembélé wählte einen ungewöhnlichen Karriereweg - und das hält bis heute an. Schon in jungen Jahren verließ der Stürmer sein Heimatland und seinen Jugendklub PSG, um sich dem FC Fulham anzuschließen. Dort reifte er zum Profi und sammelte 28 Torbeteiligungen. Daraufhin zog es ihn ablösefrei zum schottischen Traditionsverein Celtic. In Glasgow erlebte er seine vielleicht besten, aber mit Sicherheit konstantesten Jahre und machte sich einen Namen. Mit Celtic nationale Titel zu gewinnen, war zu der Zeit nicht die große Kunst, das gelang ihm in zwei Jahren ganze acht Mal. Allerdings hatte Dembélé seine Aktien daran und traf durchschnittlich in beinahe jedem zweiten Match. 2018 wechselte der Franzose dann zurück in seine Heimat und lief fortan für Olympique Lyon auf. Während seiner Zeit für Les Gones lief es für den Stürmer abwechslungsreich. Anfangs lieferte er, erzielte viele Tore, dann bekam er immer weniger Spielzeit und wurde zu Atlético Madrid ausgeliehen - eine Leihe, die so gar nicht funktionierte. Nach vielen Ups & Downs verließ Dembélé Olympique in diesem Sommer letztlich und folgte dem großen Geld nach Saudi-Arabien. Dort spielt er jetzt für Al-Ettifaq unter Trainer Steven Gerrard.

© getty Platz 18: Cenk Tosun - Transfergewinn: 22,5 Mio. Euro (Besiktas Istanbul -> FC Everton) Der Deutsch-Türke stammt aus der Jugend von Eintracht Frankfurt, doch spielt schon seit zwölf Jahren nicht mehr hierzulande. Vor allem bei Fans von Besiktas beliebt, wechselte der Stürmer 2014 ablösefrei von Gaziantepspor nach Istanbul. Am Bosporus sorgte der gebürtige Wetzlarer für Furore, gewann mit Besiktas unter anderem dreimal die Süper Lig und wurde in der Saison 2015/2016 Torschützenkönig im türkischen Pokal. Zwischenzeitlich zog es Tosun allerdings weg aus der Türkei, hin auf die Insel zum FC Everton und Crystal Palace. In England konnte sich der 32-Jährige nie final durchsetzen und stürmt jetzt seit zwei Jahren wieder erfolgreich für Besiktas.

© imago images Platz 16: Marcos Alonso - Transfergewinn: 23 Mio. Euro (AC Florenz -> FC Chelsea) Alonso stand 2014 bis 2016 bei der Fiorentina unter Vertrag, die ihn ablösefrei von den Bolton Wanderers verpflichtete. In Italien spielte der 32-Jährige seine Rolle solide, dürfte aber so manchen außerhalb des Landes noch nicht von Begriff gewesen sein. Danach zog es ihn nach England und sein Bekanntheitsgrad stieg infolgedessen an. Sechs Jahre lang trug er das Trikot des FC Chelsea, gewann mit ihnen unter Trainer Thomas Tuchel sogar einmal die Champions League. Gesetzt war der Linksverteidiger nicht immer, dabei lief es für den Spanier in der Anfangszeit doch noch so gut und er stach bei den Blues unter anderem durch seine Torgefahr heraus. Kurios: Alonso wurde in der Jugend von Real Madrid ausgebildet, spielt aber heute für den großen Rivalen aus Barcelona.

© getty Platz 16: Calvin Bassey - Transfergewinn: 23 Mio. Euro (Glasgow Rangers -> Ajax Amsterdam) Der 23-jährige Innenverteidiger wechselte frisch von Ajax Amsterdam zum FC Fulham. Doch von vorne: Bassey wurde bei Leicester City ausgebildet und schaffte es bei den Foxes bis in die U21. Von dort wurde er 2020 ablösefrei zu Ajax Amsterdam in die Eredivisie transferiert - ein absoluter Glücksgriff wie sich später herausstellte. Bassey reifte in den Niederlanden nicht nur zu einem gestandenen Profi, sondern einem Verteidiger mit Stammspielerqualitäten. So war er in der vergangenen Saison bei Ajax gesetzt und ermöglichte sich letztlich seine Rückkehr nach England - aber dieses Mal ins Oberhaus.

© getty Platz 15: Pau López - Transfergewinn: 23,5 Mio. Euro (Betis Sevilla -> AS Rom) Der Spanier ist der erste Torhüter in dieser Liste und stand für zwei Spielzeiten bei der Roma zwischen den Pfosten. Außer der Bundesliga hat der gebürtige Katalane aber auch schon jede europäische Top-Liga abgeklappert. In Italien spielte er (wie schon erwähnt) für die Roma, in England hütete er das Tor für Tottenham und momentan ist er in Frankreich bei Olympique Marseille tätig. Und in seiner spanischen Heimat? In der stand der Keeper zunächst für seinen Jugendklub Espanyol Barcelona unter Vertrag, ehe er sich 2018 ablösefrei Betis Sevilla anschloss.

© getty Platz 14: André Ayew - Transfergewinn: 24,1 Mio. Euro (Swansea City -> West Ham United) Anfang der 2010er-Jahre mischte der Offensivspieler die französische Ligue 1 auf. Dort kickte er seit der Jugend für Olympique Marseille und spielte sich bis in die erste Elf. 2015 lief sein Kontrakt aus und Ayew ging ablösefrei nach Swansea. 2015/2016 erwischte Ayew ein Sahnejahr für den damaligen Premier League-Verein. Er rückte bei den Walisern durch seine 17 Scorer-Punkte (Liga) in den Fokus der Mitkonkurrenten und entschied sich im Folgejahr für einen Wechsel zu West Ham. Die Karriere des 32-Jährigen stagnierte zuletzt - ein Zwischenhalt in Katar und sein momentanes Dasein als Vereinsloser sprechen Bände.

© getty Platz 12: Savo Milosevic - Transfergewinn: 25 Mio. Euro (Real Saragossa -> AC Parma) Wie die beiden Vereinsnamen schon verraten könnten, handelt es sich hierbei um einen Spieler der (zumindest für dieses Ranking) älteren Generation. Milosevic stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien und schnürte seine Fußballschuhe im Profi-Bereich erstmals im Jahr 1992 - für Partizan Belgrad. Über Aston Villa ging es für den Ex-Stürmer ablösefrei zu Real Saragossa, das damals noch eine feste Größe in Spaniens höchster Spielklasse war. 2000 wechselte der 49-Jährige nach Parma. Der italienische Traditionsverein hatte in vergangenen Tagen namhafte Stars in ihren Reihen: Gianluigi Buffon, Lilian Thuram und Hernan Crespo spielten zum Beispiel in den 1990er-Jahren in der Hauptstadt der Provinz Emilia-Romagna. Bis 2009 ging Milosevic noch auf Torejagd, seine letzte Station war Rubin Kazan in Russland - dann hängte er seine Fußballschuhe an den Nagel.

© getty Platz 12: Yuri Alberto - Transfergewinn: 25 Mio. Euro (Internacional -> Zenit St. Petersburg) Ausgebildet wurde Alberto beim FC Santos, dem Klub, der Legende Pelé und Saudi-Arabiens neuen Superstar Neymar ebenfalls rausbrachte. Den großen Durchbruch schaffte Alberto allerdings erst beim Ligakonkurrenten Internacional, zu dem er 2020 ablösefrei wechselte. Dort gelangen ihm in 85 Spielen immerhin 31 Tore, eine Quote, die mindestens ordentlich ist - vor allem für sein noch junges Alter. Yuri Alberto wird wohl den wenigsten was sagen - dabei brachte er dem brasilianischen Erstligisten Internacional ordentlich Schotter ein. Und das, obwohl der 22-Jährige bisher in noch keiner Top-Liga gespielt hat.

© getty Emre Can ist neuer Kapitän des BVB. Platz 10: Emre Can - Transfergewinn: 26 Mio. Euro (Juventus Turin -> Borussia Dortmund) Der deutsche Nationalspieler bestreitet momentan seine vierte Saison im BVB-Dress und das erste Jahr als Kapitän der Borussia. Can sammelte zuvor Erfahrungen im Ausland - erst für vier Jahre beim FC Liverpool, wo er seinen Vertrag auslaufen ließ und danach für zwei Spielzeiten bei der Alten Dame in Turin. Mit den Reds konnte der gebürtige Frankfurter keinen Titel einfahren, verpasste den CL-Titel des LFC um ein Jahr (18/19). Diesen konnte er allerdings schon in jungen Jahren mit dem FC Bayern München gewinnen. Zwar spielte Can in der Saison 2012/2013 beim FCB keine große Rolle, trotzdem gehörte er zum Aufgebot des deutschen Rekordmeisters und durfte sich im Alter von 19 Jahren bereits CL-Sieger nennen.

© getty Platz 10: David Raum - Transfergewinn: 26 Mio. Euro (TSG Hoffenheim -> RB Leipzig) Und der nächste deutsche Nationalspieler auf dieser Liste: David Raum wurde zwar in Nürnberg geboren, allerdings beim fränkischen Rivalen Greuther Fürth ausgebildet. Zunächst im linken Mittelfeld zuhause, zog man den U21-Europameister gegen Ende seiner Fürth-Zeit eine Position nach hinten und ließ ihn als Linksverteidiger agieren. Dort platze der Knoten und Raum entwickelte sich zu einem der besten Spieler der zweiten Bundesliga. Gerade seine Flanken sorgten immer wieder für Gefahr: Mit seinen 15 Torvorlagen in der Saison 2020/2021 hatte der 25-Jährige maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Fürther. Für die Kleeblätter spielte er allerdings nie im deutschen Oberhaus - lieber entschied er sich zu einem ablösefreien Wechsel zur TSG Hoffenheim. In Sinsheim bestätigte Raum seine starken Leistungen, steuerte in der Liga 13 Assists bei und wurde folgerichtig erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Momentan steckt der Linksverteidiger in seiner zweiten Saison für RB Leipzig und erhofft sich dort nun eine Leistungssteigerung im Vergleich zu seinem Debüt-Jahr in Sachsen.

© getty Platz 9: Juan Mata - Transfergewinn: 26,7 Mio. Euro (FC Valencia -> FC Chelsea) Mata kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Neben vielen nationalen Titeln gelang ihm mit der spanischen Nationalmannschaft eine seltene Kombination: Auf den WM-Titel im Jahr 2010 folgte 2012 der EM-Sieg. Und auch bei seinen Vereinsstationen wusste der Linksfuß mit seiner überragenden Technik zu glänzen. Ausgebildet wurde der offensive Mittelfeldspieler bei Real Madrid. 2007 verließ er die Königlichen dann ablösefrei und unterschrieb beim FC Valencia. Bei den "Blanquinegros" funktionierte der Spanier auf Anhieb, erwies sich als echter Transfer-Coup und konnte in der Saison 08/09 erstaunliche 28 Scorer-Punkte sammeln. Dies blieb auch auf der Insel nicht unbemerkt - 2011 folgte der Wechsel zum FC Chelsea, mit dem er in seinem ersten Jahr direkt die Champions League gewinnen konnte. Nach den weiteren Stationen Manchester United und Galatasaray Istanbul ist Mata momentan vereinslos.

© imago images Platz 8: Kingsley Coman - Transfergewinn: 28 Mio. Euro (Juventus Turin -> FC Bayern München) 27 Jahre alt, 29 Titel gewonnen: Kingsley Coman müsste so langsam keinen Platz mehr in seinem Trophäenschrank haben. Der Franzose stammt aus der PSG-Akademie, genoss also eine hervorragende Ausbildung. Gerade volljährig, verschlug es den Flügelspieler ablösefrei zu Juventus. Dort spielte Coman nur bedingt eine Rolle bei den Profis. Trotzdem hatten die Bayern den richtigen Riecher und das Scouting-Team vollbrachte beste Arbeit. Man lotste den Offensivspieler erst per Zwei-Jahres-Leihe (7 Mio. Euro) und dann für 21 Millionen Euro fest an die Säbener Straße - ein echtes Schnäppchen für heutige Transfersummen. Bis heute zeigt Coman regelmäßig Top-Leistungen im FCB-Dress und ist einer der besten Spieler der Bundesliga.

© getty Platz 6: Felix Nmecha - Transfergewinn: 30 Mio. Euro (VfL Wolfsburg -> Borussia Dortmund) Der frischgebackene deutsche Nationalspieler stammt aus der Jugend von Manchester City und wechselte vor zwei Jahren ablösefrei in die Autostadt nach Wolfsburg. Dort kam der Mittelfeldspieler erst in der zweiten Spielzeit auf regelmäßige Einsatzzeit und machte besonders in der vergangenen Rückrunde mit einigen starken Auftritten auf sich Aufmerksam - Auftritte, die den Dortmundern eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro wert waren.

© getty Platz 6: Franck Ribéry - Transfergewinn: 30 Mio. Euro (Olympique Marseille -> FC Bayern München) 30 Millionen für einen Spieler der Klasse eines Franck Ribéry? Heute undenkbar, im Jahr 2007 Realität. Der Franzose ist einer der besten Spieler der Bundesliga-Historie und verzauberte Deutschland zwölf Jahre lang mit seinen Tempodribblings und seinem Spielwitz. Der 40-Jährige spielte einst bei Galatasaray Istanbul, schaffte dort seinen Durchbruch im Profifußball und wechselte 2005 ablösefrei zu Olympique Marseille. OM war Ribérys Station vor den Bayern und sollte sein letztes Engagement in seinem Heimatland bleiben - vergangenes Jahr beendete der Flügelspieler seine aktive Karriere.

© getty Platz 5: Lilian Thuram - Transfergewinn: 36,15 Mio. Euro (AC Parma -> Juventus Turin) Die französische Ikone lief fünf Jahre lang Parma auf, nachdem er 1996 ablösefrei aus Monaco nach Italien gekommen war. Der vielseitige Verteidiger war ein unangenehmer Gegenspieler, ein typischer Zerstörer, dem man auf dem Platz lieber aus dem Weg gehen wollte. Robust und voller Tempo begegnete Thuram seinen Kontrahenten - auch bei der WM 1998 im eigenen Land. Diese konnte Frankreich gewinnen und Thuram bildete zusammen mit Marcel Desailly, Bixente Lizarazu und Laurent Blanc ein unüberwindbares Abwehrbollwerk, welches maßgeblichen Anteil am Titelgewinn hatte. Heute ist er stolzer Papa von zwei Profis. Marcus Thuram schnürte seine Schuhe vier Jahre lang für Borussia Mönchengladbach und kickt nun bei Inter Mailand und sein jüngerer Bruder Khéphren spielt für Nizza.

© getty Platz 4: Ibrahim Konaté - Transfergewinn: 40 Mio. Euro (RB Leipzig -> FC Liverpool) RB Leipzig zeigte mit dem Konaté-Transfer vom FC Sochaux vor sechs Jahren, warum ihre Scouting-Abteilung doch mehr als nur Salzburg auf dem Kasten hat. Mit einem Marktwert von 300.000 Euro wechselte der damals 18-jährige Innenverteidiger ablösefrei zu den Roten Bullen. In Leipzig hatte der Franzose zwar zweimal mit einem Muskelfaseriss zu kämpfen und fiel dementsprechend länger aus, doch wenn er fit war, überzeugte er und schraubte seinen Marktwert mächtig in die Höhe. Seit 2021 spielt Ibrahim Konaté beim FC Liverpool und durfte die ersten zwei Premier League-Partien dieser Saison jeweils über die volle Spielzeit ran.

© getty Platz 3: Robert Lewandowski - Transfergewinn: 45 Mio. Euro ( FC Bayern München -> FC Barcelona) 2014: Lewandowskis ablösefreier Transfer vom BVB zum FCB ist der größte Steel der Bundesliga-Geschichte. Der Pole ist der erfolgreichste ausländische Torschütze im ewigen Bundesliga-Ranking und liegt dort insgesamt auf dem zweiten Rang hinter Stürmer-Legende Gerd Müller. Nur 53 Tore fehlten ihm zu Platz eins. Eine Zahl die er vermeintlich in zwei weiteren Saisons für den deutschen Rekordmeister erreicht hätte. Doch der Goalgetter entschied sich anders und wechselte vergangenes Jahr zum FC Barcelona. Bei Barca spielte der 35-Jährige das erste Mal seit 2010 (damals mit dem BVB) wieder in der Europa League. Das Ausscheiden in der Zwischenrunde gegen Manchester United machte es zu einem kurzen Vergnügen für Lewy. Immerhin konnte der Pole an seinen Dauerlauf mit den Bayern anknüpfen und gewann zusammen mit dem spanischen FCB die Meisterschaft.

© getty Platz 2: André Onana - Transfergewinn: 52,5 Mio. Euro (Inter Mailand -> Manchester United) Der Kameruner wurde mit seinem Wechsel zu den Red Devils zum viertteuersten Torwart der Geschichte. Nur Kepa (FC Chelsea), Alisson (FC Liverpool) und Gianluigi Buffon (Juventus Turin) kosteten ihre Teams mehr. Inter Mailand hat sich den Keeper im vergangenen Jahr noch ablösefrei von Ajax Amsterdam geschnappt. In den Niederlanden machte sich der 27-Jährige einen Namen, sorgte allerdings auch für negative Schlagzeilen: Onana wurde im Februar 2021 aufgrund eines Dopingverstoßes von der UEFA für zunächst zwölf und letztlich für neun Monate gesperrt. Fans befürchteten seinen Absturz, doch der Kameruner kam zurück und konnte in Mailand an seine alten Leistungen anknüpfen.